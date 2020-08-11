Власти Краснодара решили не показывать заседания по генплану в прямом эфире
11 августа власти Краснодара заявили, что горожане не смогут наблюдать за ходом обсуждений генплана специалистами
Напомним, в начале лета мэрия Краснодара представила новый генплан города, рассчитанный до 2040 года. С 6 июля по 6 августа проходили общественные обсуждения проекта. В течение этого времени жители города могли оставлять комментарии по проекту генплана и вносить замечания на специальном сайте.
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10 августа Евгений Первышов в своем телеграм-канале сообщил, что за месяц горожане подали более 5 тыс. предложений по проекту. Он добавил, что с этого дня начинается последний этап обсуждений, на котором экспертная комиссия изучит все замечания и сформирует финальную версию проекта. Он добавил, что заседания Комиссии по землепользованию и застройке администрации города будут проходить в открытом режиме:
«Заседания будут проходить ежедневно, их можно будет смотреть в прямом эфире. Трансляцию мы организуем в аккаунтах мэрии в социальных сетях при помощи телеканала "Краснодар"».
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Первышов отметил, что решения комиссии будут иметь рекомендательный характер, а направлять проект на рассмотрение гордумы, которая будет утверждать генплан, может только мэр.
Однако в тот же день появилась информация, что обсуждения комиссии не будут проходить в прямом эфире. Глава департамента информационной политики администрации Антон Смертин сообщил в телеграме, что это сделано для того, чтобы избежать возможного давления на ее участников:
«От большинства членов комиссии поступило предложение осуществлять дальнейшую работу без видеотрансляции. В связи с тем, что поступают многочисленные обращения к членам комиссии по поводу того, как происходит рассмотрение вопросов, кто как голосует», — процитировал Смертин директора департамента архитектуры и градостроительства Владимира Цоя.
По словам Смертина, такое предложение поддержали депутаты гордумы и представители общественности, которые входят в Комиссию по правилам землепользования и застройки. Итоговый протокол по генплану опубликуют после окончания заседаний.
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