Власти Краснодара решили не показывать заседания по генплану в прямом эфире

11 августа власти Краснодара заявили, что горожане не смогут наблюдать за ходом обсуждений генплана специалистами

Напомним, в начале лета мэрия Краснодара представила новый генплан города, рассчитанный до 2040 года. С 6 июля по 6 августа проходили общественные обсуждения проекта. В течение этого времени жители города могли оставлять комментарии по проекту генплана и вносить замечания на специальном сайте.

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10 августа Евгений Первышов в своем телеграм-канале сообщил, что за месяц горожане подали более 5 тыс. предложений по проекту. Он добавил, что с этого дня начинается последний этап обсуждений, на котором экспертная комиссия изучит все замечания и сформирует финальную версию проекта. Он добавил, что заседания Комиссии по землепользованию и застройке администрации города будут проходить в открытом режиме: «Заседания будут проходить ежедневно, их можно будет смотреть в прямом эфире. Трансляцию мы организуем в аккаунтах мэрии в социальных сетях при помощи телеканала "Краснодар"».

Первышов отметил, что решения комиссии будут иметь рекомендательный характер, а направлять проект на рассмотрение гордумы, которая будет утверждать генплан, может только мэр. Однако в тот же день появилась информация, что обсуждения комиссии не будут проходить в прямом эфире. Глава департамента информационной политики администрации Антон Смертин сообщил в телеграме, что это сделано для того, чтобы избежать возможного давления на ее участников: