На Кубани умер еще один пострадавший при взрыве на заправке

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в августе продолжают расследовать уголовное дело по факту взрыва на АЗС, после которого скончались два человека

Напомним, 31 июля произошел взрыв на АЗС в станице Васюринской Динского района. После него начался пожар, загорелись резервуар и две машины. Пострадали шесть человек в возрасте от 34 до 45 лет, один из них, 45-летний мужчина, скончался в больнице.

Предварительной причиной случившегося называли неосторожное обращение с оборудованием одним из водителей. Позже в СК уточнили, что взрыв с последующим пожаром произошел из-за вспышки газа при контакте с нагретой поверхностью машины либо искрами. 

В следственном комитете завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности), а владельца заправки арестовали. Власти края поручили проверить все заправки края на законность.

14 августа в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в результате детонации и пожара погибли два человека — у них зафиксировали ожоги 60% тела.

В пресс-службе ведомства добавили, что 3 августа Динской районный суд удовлетворил ходатайство о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. Защита попросила Краснодарский краевой суд изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения и оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Взрыв Динской район Пожары Происшествия Прокуратура Следственный комитет

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