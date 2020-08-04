На Кубани арестовали владельца заправки, после взрыва на которой пострадали пять человек и еще один погиб

4 августа в следственном комитете рассказали о ходе уголовного дела, связанного с пожаром на АЗС под Краснодаром

Напомним, вечером 31 июля на АЗС в станице Васюринской в Динском районе случился взрыв, загорелись резервуар и две машины. Предварительной причиной происшествия в краевой прокуратуре назвали неосторожное обращение водителя со шлангом во время заправки. Пострадали шесть человек, позже один из них скончался . Владельца заправки задержали , а в следственном комитете завели уголовное дело.

6 августа стало известно, что предпринимателя заключили под стражу. В СУ СК России по Краснодарскому краю уточнили, что возраст пострадавших с травмами различной степени тяжести составил от 34 до 45 лет. По данным СК, в медучреждении скончался 45-летний мужчина.

В ведомстве также назвали причину происшествия на объекте. Предварительно, взрыв с последующим пожаром произошел из-за вспышки газа в воздухе при контакте с нагретой поверхностью машины либо искрами.