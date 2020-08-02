На Кубани после взрыва заправки задержали ее владельца

СК Кубани 2 августа сообщил о задержании владельца заправки в Динском районе, на которой произошел взрыв и пожар

Напомним, вечером 31 июля на АЗС в станице Васюринской в Динском районе начался пожар, во время которого произошел взрыв. Спасатели тушили пламя около полутора часов. Следственный комитет начал проверку, а в краевой прокуратуре предварительной причиной происшествия назвали неосторожное обращение водителя с оборудованием заправки. В результате взрыва и пожара пострадали шесть человек.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 2 августа сообщили, что возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В рамках расследования следователи задержали 54-летнего индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги по заправке машин газом. Сотрудники СК намерены ходатайствовать о заключении под стражу.