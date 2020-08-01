Число пострадавших при пожаре на заправке под Краснодаром увеличилось до шести человек

Напомним, в 19:09 спасателям поступило сообщение о запахе газа на АЗС в станице Васюринской, в Динском районе. Позже на заправке начался пожар, во время него произошел взрыв. Специалисты тушили пламя около полутора часов. Изначально было известно только о трех пострадавших, а также о двух сгоревших машинах. Следственный комитет начал доследственную проверку, а в краевой прокуратуре предварительной причиной происшествия назвали неосторожное обращение водителя с оборудованием заправки.

В 22:50 в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что количество пострадавших увеличилось до шести человек. Всех их доставили в центральную районную больницу.



В течение всего вечера в соцсетях публиковали видео с места происшествия. На некоторых из них заметно, как машины проезжают по дороге мимо пламени. В еще одном видео запечатлели начало пожара.