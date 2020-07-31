Под Краснодаром загорелась заправка, есть пострадавшие

В Динском районе, недалеко от Краснодара, вечером 31 июля загорелась АЗС

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 19:09 поступило сообщение от ОД ЕДДС Динского района о сильном запахе газа на газозаправочной станции в станице Васюринской, на 26 км дороги Краснодар — Кропоткин.

Спустя шесть минут на место прибыли пожарные. Они обнаружили, что горит заправка и еще две машины на общей площади 100 кв. метров. В 20:02 пламя локализовали. В тушении участвовали 44 человека и 14 единиц техники. В 20:35 пожар полностью ликвидировали.

По предварительным данным, пострадали три человека. Информация уточняется, добавили в ведомстве.

Видео с пожаром опубликовали в соцсетях, также в интернет попали видео, на которых запечатлен взрыв на заправке. Жительница Васюринской рассказала порталу Юга.ру, что тоже слышала звук, похожий на взрыв. По ее словам, «волна прошлась по всей станице».