Под Краснодаром загорелась заправка, есть пострадавшие
В Динском районе, недалеко от Краснодара, вечером 31 июля загорелась АЗС
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 19:09 поступило сообщение от ОД ЕДДС Динского района о сильном запахе газа на газозаправочной станции в станице Васюринской, на 26 км дороги Краснодар — Кропоткин.
Спустя шесть минут на место прибыли пожарные. Они обнаружили, что горит заправка и еще две машины на общей площади 100 кв. метров. В 20:02 пламя локализовали. В тушении участвовали 44 человека и 14 единиц техники. В 20:35 пожар полностью ликвидировали.
По предварительным данным, пострадали три человека. Информация уточняется, добавили в ведомстве.
Видео с пожаром опубликовали в соцсетях, также в интернет попали видео, на которых запечатлен взрыв на заправке. Жительница Васюринской рассказала порталу Юга.ру, что тоже слышала звук, похожий на взрыв. По ее словам, «волна прошлась по всей станице».
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На Кубани близ станицы Васюринской в районе газовой АЗС случился внезапный громкий «хлопок»! . Очевидцы с места событий сообщают, что «хлопнула» сама заправка и несколько автомобилей.. . Пост дополняется, следите. . UPD от МЧС (20:14): — В 19:09 от ОД ЕДДС МО Динской район поступило сообщение о сильном запахе газа на АЗС, расположенной по адресу: ст. Васюринская, 26 км. автодороги «Краснодар – Кропоткин» — 19:15 по прибытию на место первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что происходит горение АЗС и 2 автомобилей на общей площади 300 м2 — В 20:02 пожар локализован. По предварительной информации пострадали 3 человека. На тушение пожара привлечено 44 человека и 14 единиц техники. • • @tipich.krd — Жизнь города глазами его жителей. . @chp_krd2.0 — редакция «ЧП Краснодар»