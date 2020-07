Под Краснодаром загорелась заправка, есть пострадавшие

View this post on Instagram

На Кубани близ станицы Васюринской в районе газовой АЗС случился внезапный громкий «хлопок»! . Очевидцы с места событий сообщают, что «хлопнула» сама заправка и несколько автомобилей.. . Пост дополняется, следите. . UPD от МЧС (20:14): — В 19:09 от ОД ЕДДС МО Динской район поступило сообщение о сильном запахе газа на АЗС, расположенной по адресу: ст. Васюринская, 26 км. автодороги «Краснодар – Кропоткин» — 19:15 по прибытию на место первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что происходит горение АЗС и 2 автомобилей на общей площади 300 м2 — В 20:02 пожар локализован. По предварительной информации пострадали 3 человека. На тушение пожара привлечено 44 человека и 14 единиц техники.