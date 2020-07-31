На Кубани СК начал проверку после взрыва и пожара на заправке, при которых пострадали три человека

Краснодарский край

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В Краснодарском крае вечером 31 июля произошел взрыв и пожар на заправке, за дело взялся следственный комитет

UPD от прокуратуры Краснодарского края: порталу Юга.ру сообщили, что, по предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с оборудованием одним из водителей. После заправки он не достал шланг из автомобиля и начал отъезжать, это вызвало обрывание шланга.

UPD от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: предварительно, пострадали четыре человека.

Напомним, в 19:09 в МЧС поступило сообщение о сильном запахе газа на заправке в станице Васюринской, в 26 км от Краснодара. Позже на АЗС начался пожар, во время него на объекте произошел взрыв.

Пожарные потушили пламя спустя 1,5 часа. Известно, что при пожаре пострадали три человека.

В 21:10 в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили об организации доследственной проверки по факту «хлопка» на заправке. В ведомстве добавили, что пострадавших госпитализировали в больницу. На место выехала следственно-оперативная группа.

Динской район Краснодар Пожары Следственный комитет

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