На Кубани после взрыва на АЗС проверят все заправки

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в августе захотел проверить все заправки края на законность

Напомним, вечером 31 июля на АЗС в станице Васюринской в Динском районе начался пожар, во время которого произошел взрыв. Следственный комитет начал проверку, а в краевой прокуратуре предварительной причиной происшествия назвали неосторожное обращение водителя с оборудованием. В результате взрыва и пожара пострадали шесть человек, позже один из них скончался в больнице.

На краевом совещании 3 августа Вениамин Кондратьев отметил, что заправка находилась на землях сельхозназначения. Кроме того, у нее не было разрешительных документов, сообщили в пресс-службе администраци края.

Глава региона возмутился, что муниципалитет не контролировал размещение АЗС. Он распорядился проверить все заправки в крае и земли под ними.

«Чтобы не получилось так, заправка не один год работает, но не платит ни налогов, ни аренды», — заявил Кондратьев.