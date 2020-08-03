На Кубани скончался один из шести пострадавших при взрыве на АЗС

Краснодарский край

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3 августа стало известно о смерти одного из пострадавших при пожаре на заправке в Динском районе

Напомним, пожар начался вечером 31 июля на газозаправочной станции в станице Васюринской, в 26 км от Краснодара. Во время горения на заправке произошел взрыв. По предварительным данным, один из водителей не убрал пистолет из машины и поехал, это могло стать причиной происшествия.

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В результате пострадали шесть человек, региональный следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Во рамках расследования задержали 54-летнего владельца заправочной станции.

3 августа стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

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