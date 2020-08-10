В Санкт-Петербурге выпустили книгу о краснодарском арт-проекте «ЕДОДОЙ»

Краснодарский край, Вся Россия

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Издательство из Санкт-Петербурга Invalid Books в августе выпустило книгу об арт-проекте «ЕДОДОЙ». Вскоре ее можно будет купить в Краснодаре

Книга вышла тиражом 74 экземпляра, в ней 68 страниц, включающих предисловие, которое проект «ЕДОДОЙ» прислал издателям, и около сотни фотографий улиц Краснодара и других городов, где написано слово «ЕДОДОЙ». Из предисловия к книге:

«Метаться между улицей и коммерцией — зачем? Это бег даже не челнока, но крысы в колесе.

Когда едодой появляется в книге про едодой — это, конечно, кастрат и лжец. Но мы солгали бы еще больше, если бы отказали серии Invalid Books и "Новым уличным" — они свободны от эстетических борозд рынка и всегда готовы сделать позор еще позорнее, рассказав о нем.

В этом предисловии вряд ли есть место ответу на самый популярный вопрос — "что же что же такое едодой?" Этот вопрос диагностирует навязчивое слабоумие лучше справки из психушки. 

Едодой либо дарит тебе крылья, либо сверлит дыру в твоей уже и так дырявой голове».

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Издательство Invalid Books, которое появилось летом 2018 года, фокусируется на нестандартных уличных практиках. На данный момент опубликовано девять малотиражных зинов [малотиражное издание небольшого формата] и книга Buffantgarde, «Визуальный альбом необычного уличного». Редакторы Invalid Books Константин Ставров и Олег Кузнецов рассказали порталу Юга.ру, почему решили сделать книгу о скандальном краснодарском арт-проекте:

«Едодой — важная страница в летописи русской улицы. Мы как издательство посчитали необходимым задокументировать это явление. Когда вся визуальная и текстовая информация собирается в единую книгу, то воспринимается более цельно и мощно. Кроме того, Едодой близок нам пластически и духовно.

После получения согласия и фотоархива от Едодоя, мы начали работу над версткой. Она была произведена в традициях нашей первой книги Buffantgarde — когда все фотографии связаны между собой, труба с одного снимка переходит в стену с другого и пересекается с автомобилем с третьего. Все развороты также находятся в строгой связи и последовательности. За несколько месяцев зин был сверстан и утвержден. Не обошлось без технических задержек, связанных с печатью и пандемией, но в итоге все готово».

Обложка каждого экземпляра вырезана из баннера с надписью «ЕДОДОЙ», который был срезан с краснодарской улицы. По словам издателей, это обрамляет книгу «естественным» автографом автора, который тэгал на баннере, не думая ни о каких книгах и подписях.

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Владелица краснодарского независимого магазина «Чарли» Анна Кадикова рассказала порталу Юга.ру, что в их ассортименте несколько экземпляров книги появятся 13 августа. Ориентировочная стоимость — 750 рублей. Предзаказ можно сделать в инстаграме магазина.

Портал Юга.ру также получил комментарий о появлении книги от инстаграм-аккаунта edodoy_edodoy:

«Ненависть к ЕДОДОЮ лично мне всегда была понятна. Особенно когда она исходит от измученных краснодарцев, находящихся под прессом ипотек, бестолковых вороватых властей и бледных огней краснодарских ТРЦ. В ожидании понаехов и печенегов легче всего спустить свою злость на непонятную надпись на заборе, спору нет.

Но когда я получала критику от местных урбанистов и современных художников — хотелось смеяться и плакать в "Фонтан" Дюшана. Увидев мои надписи, они закричали "Полиция! Полиция", не понимая, что они лишь отражают убогость наших жизней. И от этого зеркала не спрячешься за картонной березой и не уедешь на велошеринге»

Что такое «ЕДОДОЙ»?

«ЕДОДОЙ» — слово из хоссонитского языка, придуманного поэтом Валерием Нугатовым в рамках фейсбук-проекта Aslan Rachidovitch Oussoyan. Об этих надписях, о тех, кто за ними стоит, а также о хоссонитском языке и проекте Валерия Нугатова можно прочитать в статье журналиста Юга.ру. Комментарии порталу «ЕДОДОЙ» давал(а) в мужском и женском роде, что позволяет предположить, что это группа стрит-артистов либо осознанная мистификация.

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Как писали Юга.ру, весной 2019 года «ЕДОДОЙ» сделал(а) арт-объект возле скульптуры Виктора Линского «Столпы» в Вишняковком сквере. На добавленном «ЕДОДОЕМ» («ЕДОДОЕЙ») столпе были изображены полицейские машины, дубинки, крысы и наручники — так «ЕДОДОЙ» выражал(а) свое возмущение тем, что перед открытием скульптуры Линский вызвал полицию, когда он(а) писал(а) «ЕДОДОЙ» на деревьях возле «Столпов».

Также «ЕДОДОЙ» писал(а) тег огромными буквами на мосту у аэропорта, выступал(а) в защиту Ивана Голунова, приносил(а) «хэллоуинку» к зданию краевой администрации и свешивал(а) баннер с кинотеатра «Аврора», обвиняя Сергея Галицкого в демонтаже троллейбусной сети на улице Красной.

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