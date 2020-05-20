Краснодарская стрит-артистка вложила записку «ЕДОДОЙ» в иерусалимскую Стену Плача

Стрит-артистка из Краснодара опубликовала январское видео, на котором она кладет записку со словом «ЕДОДОЙ» в иерусалимскую Стену Плача

Само событие произошло 3 января 2020 года, однако запись обнародовали в инстаграме ЕДОДОЙ только в мае. Таким образом стрит-артистка отметила 20-летие со дня мировой премьеры фильма Вонга Карвая «Любовное настроение». В видео звучит одна из узнаваемых музыкальных тем из саундтрэка. Также в посте есть отсылка к одному из ключевых эпизодов фильма. «...я поехала к Святой земле, чтобы унять тоску. Тогда лишь одно слово могла выводить моя рука. Теперь я вспоминаю о "Любовном настроении". Как и его герои, я должна была молчать», — написала стрит-артистка.

На вопрос портала Юга.ру, является ли «ЕДОДОЙ» девушкой, в инстаграме ответили: «Этот вопрос можно было закрыть после заедодоенного казака». Напомним, весной 2019 года, перед зданием краевой администрации слово «ЕДОДОЙ» написали на человеке в казачьей форме, спящем в сквере имени Жукова. На видео было видно, что баллончик в руках держит женская рука. Что такое «ЕДОДОЙ»? «ЕДОДОЙ» — слово из хоссонитского языка, придуманного поэтом Валерием Нугатовым в рамках фейсбук-проекта Aslan Rachidovitch Oussoyan. Больше информации об этих надписях, о тех, кто за ними стоит, а также о хоссонитском языке и проекте Валерия Нугатова можно прочитать в статье на портале Юга.ру.