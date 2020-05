Краснодарская стрит-артистка вложила записку «ЕДОДОЙ» в иерусалимскую Стену Плача

View this post on Instagram

Еще когда Сулеймани был жив, а пандемии не было в помине, я поехала к Святой земле, чтобы унять тоску. Тогда лишь одно слово могла выводить моя рука. Теперь я вспоминаю о «Любовном настроении». Как и его герои, я должна была молчать. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *** ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ On the 20th anniversary In The Mood Of Love ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This isn’t the waiting room. This is Wailing Wall. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I’ll see you again in 25 years.