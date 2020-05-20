Краснодарская стрит-артистка вложила записку «ЕДОДОЙ» в иерусалимскую Стену Плача
Стрит-артистка из Краснодара опубликовала январское видео, на котором она кладет записку со словом «ЕДОДОЙ» в иерусалимскую Стену Плача
Само событие произошло 3 января 2020 года, однако запись обнародовали в инстаграме ЕДОДОЙ только в мае. Таким образом стрит-артистка отметила 20-летие со дня мировой премьеры фильма Вонга Карвая «Любовное настроение». В видео звучит одна из узнаваемых музыкальных тем из саундтрэка. Также в посте есть отсылка к одному из ключевых эпизодов фильма.
«...я поехала к Святой земле, чтобы унять тоску. Тогда лишь одно слово могла выводить моя рука. Теперь я вспоминаю о "Любовном настроении". Как и его герои, я должна была молчать», — написала стрит-артистка.
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Еще когда Сулеймани был жив, а пандемии не было в помине, я поехала к Святой земле, чтобы унять тоску. Тогда лишь одно слово могла выводить моя рука. Теперь я вспоминаю о «Любовном настроении». Как и его герои, я должна была молчать. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *** ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ On the 20th anniversary In The Mood Of Love ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ This isn’t the waiting room. This is Wailing Wall. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I’ll see you again in 25 years.
На вопрос портала Юга.ру, является ли «ЕДОДОЙ» девушкой, в инстаграме ответили: «Этот вопрос можно было закрыть после заедодоенного казака».
Напомним, весной 2019 года, перед зданием краевой администрации слово «ЕДОДОЙ» написали на человеке в казачьей форме, спящем в сквере имени Жукова. На видео было видно, что баллончик в руках держит женская рука.
Что такое «ЕДОДОЙ»?
«ЕДОДОЙ» — слово из хоссонитского языка, придуманного поэтом Валерием Нугатовым в рамках фейсбук-проекта Aslan Rachidovitch Oussoyan. Больше информации об этих надписях, о тех, кто за ними стоит, а также о хоссонитском языке и проекте Валерия Нугатова можно прочитать в статье на портале Юга.ру.
Как писали Юга.ру, весной 2019 года «ЕДОДОЙ» сделал арт-объект возле скульптуры Виктора Линского «Столпы» в Вишняковском сквере Краснодара. На столпе, добавленном к уже установленной группе объектов, изобразили полицейские автомобили, дубинки, крыс и наручники. Так «ЕДОДОЙ» выразили свое возмущение тем, что перед открытием скульптуры Линский вызвал полицию, когда «ЕДОДОЙ» подписывал деревья возле «Столпов».
Также «ЕДОДОЙ» провел альтернативный «Тотальный диктант» на хоссонитском языке, написал огромными буквами «ЕДОДОЙ» на мосту возле аэропорта, выступил в защиту Ивана Голунова, принес «хэллоуинку» к зданию краевой администрации и свесил с кинотеатра «Аврора» баннер, обвиняющий Сергея Галицкого в демонтаже троллейбусной сети на улице Красной.
Последней на момент публикации новости акцией «ЕДОДОЯ» стал онлайн-аукцион в поддержку проекта «Медиазоны». На нем был выставлен единственный лот — купол с надписью «ЕДОДОЙ», который за 5 тыс. рублей выкупил краснодарский коллекционер и меценат Руслан Ашхамахов.