«ЕДОДОЙ» проведет альтернативный «Тотальный диктант». На хоссонитском языке
Художники, известные по надписям «ЕДОДОЙ», объявили о проведении альтернативного «Тотального диктанта». Его будут писать на хоссонитском языке, придуманном поэтом Валерием Нугатовым
Об этом сообщает инстаграм-аккаунт «ЕДОДОЯ». Диктант под названием «Хоссонецьхоэ дейхтод» [с хосс. — «хоссонитский диктат»] пройдет 13 апреля. Поэт и создатель хоссонитского языка Валерий Нугатов в инстаграм-аккаунте «ЕДОДОЯ» в 16:00 прочитает собственный текст на хоссонитском языке. Любой слушатель может поучаствовать в диктанте и отправить свой текст (также на хоссонитском языке) на почту edodoy@tuta.io.
Авторы трех самых грамотных текстов (оценивать их будет сам Валерий Нугатов) получат памятные призы от «ЕДОДОЯ»: футболку, рюкзак и трусы с фирменной надписью.
Хоссонитский язык состоит из деформированных слов русского языка, его придумал поэт Валерий Нугатов в рамках своего фейсбук-проекта Aslan Rachidovitch Oussoyan. Одно из слов этого языка — «ЕДОДОЙ» — знакомо многим жителям Краснодара. Об этих надписях, о тех, кто за ними стоит, а также о хоссонитском языке и проекте Валерия Нугатова можно прочитать в статье Дениса Куренова на нашем портале.
Всероссийская акция «Тотальный диктант» состоится также 13 апреля. Начало в 14:00. Зарегистрироваться на нее можно на сайте «Тотального диктанта». Для этого нужно выбрать город и площадку.
В Краснодаре организуют 12 локаций, одна из них закрытая — в Муниципальном концертном зале на улице Красной, 122. За новостями площадок в столице Кубани можно следить в группе «Тотального диктанта» в соцсети «ВКонтакте».
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