Надписи «ЕДОДОЙ» в Краснодаре. Что это значит и кто за этим стоит?

Портал Юга.ру разбирается в смысле и причинах появления надписей «ЕДОДОЙ», которые уже знакомы многим жителям Краснодара. Самые свежие надписи жители могли наблюдать на двух мероприятиях этой недели: на раздаче бесплатных бургеров от Тимати на улице Красной и на открытии скульптуры Виктора Линского «Столпы».

Что происходит? С начала прошлого года на городских поверхностях Краснодара появляются надписи «ЕДОДОЙ». Их можно (было) увидеть практически везде: на мурале [мурал — это большое граффити, нанесенное на поверхность здания. Как правило, муралы наносятся легально и выполнены в реалистической технике — Юга.ру] со Львом Яшиным и на берегу Новой Адыгеи, на Суворовском мосту и возле озера в Городском парке, напротив «Дранке бара» и возле «Семейного Магнита» на улице Дзержинского. В инстаграме по тегу #едодой можно найти более ста фотографий с этой надписью. Крупные паблики в разных социальных сетях задаются вопросом, что значит это слово, а некоторые даже проводят собственные расследования. В комментариях жители города пытаются угадать смысл этих надписей и предлагают различные варианты.

Главными особенностями надписей «ЕДОДОЙ» можно назвать их большой размер, а также ориентацию на места, в которых они будут видны большому количеству людей. И это дает результат. В поисковых системах стали популярными запросы «едодой», «едодой что это» и «едодой краснодар».

Зачем вообще писать на стенах? Это же вандализм, да?

Не совсем. Для правоохранительных органов это в том числе и вандализм, но для искусствоведов это часть уличного искусства, стрит-арта. Футуристы еще в 1918 году объявили, что «слово творческой личности будет написано на перекрестках домовых стен, на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан». Также уличные надписи — это символ майских протестов 1968 года во Франции. В начале 1970-х годов появляется граффити и быстрый рисунок «тег», состоящий из букв и маркирующий границы территории городской банды, которую она контролирует. Впрочем, довольно быстро тег превращается в личный знак, смысл которого — заявить, что «я есть, я существую, этот город принадлежит и мне тоже», как раз в то, чем он сейчас и является. Первые теги на кириллице появляются в 90-х годах в Москве. Один из самых известных — тег «ЗАЧЕМ» одноименной московской команды, изображение которого можно встретить по всему миру от Москвы, Перми и Владивостока до Нью-Йорка, Парижа и Лондона.

Получается, что «ЕДОДОЙ» — это тоже искусство? Что об этом думают специалисты? Об этом рассказывает Дмитрий Пиликин, научный сотрудник Института исследования стрит-арта в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Пиликин научный сотрудник Института исследования стрит-арта в Санкт-Петербурге

— Уличное искусство в новом понимании (профи очень не любят термин «стрит-арт») — это уже явление, направленное на широкий круг зрителей и горожан, обращенное к ним и требующее диалога. Это уже не просто надпись или рисунок на стене, а сообщение, которое учитывает историю, урбанистический ландшафт и локальные городские мифы. В этом смысле вспышка внимания к одной (пусть и частотной) фразе в Краснодаре довольно симптоматична. Ведь если посмотреть внимательно (а я прошлым летом неделю провел в Краснодаре и наблюдал за граффити), то в городе встречается целый ряд частотных кириллических граффити. Например, «Округ», «Смысл», «Тоска». «ФКС» (последнее явно след битвы футбольных фанатов, граффити-следы которых довольно сильны в Краснодаре). Но выстрелил в голову горожан только «ЕДОДОЙ». Почему? Потому что сам корень слова как-то будоражит сознание, вызывая неосознанные ассоциации. Тут есть и нечто явно старославянское, но и также балкано-романское, молдавское, где смешиваются восточно-романские языки и латинизмы. Интригу подогревает и то, что уличные художники, как правило, анонимны и с ними не проведешь интервью, задав прямой вопрос: «Что вы имели в виду?». Но в этом как раз сила уличного искусства. Люди спорят и сами пытаются додумать причины и смыслы.

Так что все-таки значит слово «ЕДОДОЙ»? Одна из популярных и, очевидно, истинная версия отсылает к поэту Валерию Нугатову. На первой же странице поиска в «Гугле» выдается страница, где сообщается, что название «ЕДОДОЙ» носит альбом Валерия Нугатова. Но для того чтобы объяснить смысл этого слова, необходимо немного рассказать об одном проекте Нугатова. В рамках своих полупартизанских экспериментов в фейсбуке он придумал личность-аватар Aslan Rachidovitch Oussoyan, также известную как Дедужко. Дедужко говорит на придуманном Нугатовым хоссонитском языке. Язык этот состоит из исковерканных русских слов, напоминающих эксперименты Велимира Хлебникова. «Едодой» с хоссонитского языка переводится как «это да». Подробнее об этом онлайн-проекте Нугатова можно прочитать в тексте известного литератора и публициста Кирилла Кобрина. Кобрин называет фейсбук-аватар Нугатова «чуть ли не идеальным сочетанием «новой отечественной словесности» и «новой отечественной социальности» и сетует, что его не номинировали на премию «НОС».

«ЕДОДОЙ» означает «это да»? А в чем тогда смысл?

В режиме нугатовского фейсбук-проекта «это да» («едодой») — это один из универсальных комментариев, который Дедужко долгое время оставляет на фейсбук-страницах своих друзей. Это своеобразное обращение к комментируемому высказыванию, попытка максимально привлечь к нему внимание и задуматься о его смысле. В контексте надписей в Краснодаре это можно интерпретировать как стандартный для уличного искусства прием социальной критики. В Краснодаре есть множество проблем. «ЕДОДОЙ» наводит на них фокус и призывает горожан обратить внимание, задуматься, кто мы, куда мы идем и почему Тимати раздает бесплатные бургеры на улице Красной. Если московский тег «ЗАЧЕМ» был занят вопрошанием, то «ЕДОДОЙ» констатирует: «Посмотрите, все вокруг превратилось в одну большую помойку». Недаром надпись «ЕДОДОЙ» появилась в Чикаго возле «трамповской башни» — символа современного кризиса в США. Впрочем, возможно, авторов надписи привлекло само слово вне его нугатовского смысла. Что есть в «ЕДОДОЕ» помимо нугатовского новояза — об этом рассказывает филолог Гасан Гусейнов.

Гасан Гусейнов доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ

— Слова «ЕДОДОЙ» я не слышал прежде. В принципе, оно вписывается в распространенные у нас эсхрофемизмы — слова, паронимически намекающие на непристойности, но сами непристойностями не являющиеся («Еж мою мышь», например). Т.е. это не эвфемизмы, когда говорят, например, «пятая точка», а паронимы («блин»), намекающие именно звучанием на непристойное слово. Но почему это именно в Краснодаре так? Вирусный мем, так сказать. Как скороговорка почти: «Еду я по выбою — из выбоин не выеду».

Ок, а кто такой вообще Валерий Нугатов? И что вообще за альбом «ЕДОДОЙ»?

Валерий Нугатов — это русско-украинский поэт, прозаик, переводчик, перформанс-артист. Родился в 1972 году в Полтаве. В его творческом активе несколько поэтических сборников, а также поэтические и прозаические переводы. Нугатов переводил таких авторов, как Жорж Батай, Сьюзен Зонтаг, Пол Боулз, Олдос Хаксли и других. Вот его комментарий для нашего портала:

Валерий Нугатов поэт, переводчик, создатель хоссонитского языка

— «ЕДОДОЙ!» — это концептуальный музыкально-поэтический альбом, выпущенный лимитированным тиражом в 2017 году в Москве. Альбом состоит из 12 композиций, сразу же после своего выхода он стал культовым и был полностью распродан. Треки, вошедшие в альбом, также можно послушать в моем аккаунте на саундклауде. Параллельно с выходом альбома на фейсбуке и в инстаграме была развернута широкая рекламная кампания с привлечением визуальных материалов отечественной и зарубежной поп-культуры. Вероятно, каким-то загадочным образом часть тиража попала в Краснодар и альбом нашел горячую поддержку среди части населения города. Фанаты принялись украшать стены граффити с непонятной обывателям надписью, что вызвало громкий скандал, не связанный напрямую с самим альбомом. К вандализму я как семьянин и отец отношусь отрицательно, но фанатское движение всячески приветствую и рад, что мое скромное творчество нашло столь живой отклик среди жителей города, в котором я никогда не был, но о котором уже достаточно наслышан».

А если надписи не связаны с Нугатовым? Есть другие версии? В социальных сетях уже долгое время пытаются разгадать смысл надписи «ЕДОДОЙ». И за это время пользователями было предложено множество версий. Вот некоторые из них: — реклама известной сети пиццерий; — реклама известного агрегатора скидок; — имя мифической птицы кубанских болот; — «тайное общество», которое использует свой «язык сопротивления»; — «арт-группа», которая «метит свою территорию»; — ошибочная версия написания слово «недодой»; — завуалированный протест коренных краснодарцев против «понаехов» («ЕДОДОЙ»=«ЕДЬ ДОМОЙ») — имя местного «авторитета».

Откуда вообще в интернете столько фотографий с надписями «ЕДОДОЙ»? Основной поставщик «едодойного» контента — инстаграм-страница blackarhiv. Blackarhiv — это популярный в граффити-тусовке агрегатор, собирающий и выкладывающий множество тегов, преимущественно из Краснодара. Из-за того, что практически только там появляются фотографии с «ЕДОДОЕМ», некоторые предполагают, что автором этих надписей является владелец страницы blackarhiv. Вопросы портала Юга.ру blackarhiv проигнорировал, однако, на наш взгляд, это никак не выдает в нем «ЕДОДОЯ». Тут мы имеем дело с элементарными правилами безопасности: учитывая специфику кубанской журналистики, общение с ней для нелегальных уличных художников, увы, чревато проблемами с законом.

А что по этому поводу думают власти?

Портал Юга.ру сделал официальный запрос в МВД с целью узнать, ведутся ли какие-нибудь следственные действия, связанные с «ЕДОДОЕМ», и как вообще идет борьба с граффити-тегами в Краснодаре. В официальном ответе нам сообщили, что «надпись "ЕДОДОЙ" не связана с рекламой либо пропагандой наркотических средств». Также в ответе говорится, что в несанкционированном нанесении надписей на городские стены «усматриваются правонарушения, предусмотренные ст. 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества), либо ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), либо ст. 214 УК РФ (Вандализм). Ответы на вопросы, указанные абзацем выше, мы не получили. Вчера утром, 27 февраля, появилась информация о задержании двух молодых парней, которые наносили надписи «ЕДОДОЙ» на деревья рядом со скульптурой Виктора Линского в Вишняковском сквере. Об этом сообщил сам Линский во время церемония открытия скульптуры. Однако в полиции порталу Юга.ру факт задержания опровергли: «Задержать не представилось возможным, поскольку они скрылись». Также два наших источника сообщили, что в городской администрации интересовались этими надписями. Один из источников указал, что интерес состоял не в том, что надписи заполонили город, а в том, есть ли в этой надписи экстремистское содержание. Главный архитектор Наталья Машталир, отвечающая за облик Краснодара, заявила, что подобные надписи — это проблема всех крупных городов. По ее мнению, полностью искоренить такое проявление уличной культуры невозможно, но при оперативном удалении этих надписей из людных мест соблазн их повторного нанесения у авторов будет меньше.

Так кто же все-таки наносит эти надписи? Судя по всему, авторство «ЕДОДОЯ» остается загадкой (отмечаем, что даже если бы Юга.ру стало известно имя автора, то мы бы не предали его огласке, чтобы не подвергнуть возможным преследованиям). О том, кто стоит за этими надписями, не знают даже в краснодарской граффити-среде. Там вообще отношение к «ЕДОДОЮ» неоднозначное. Некоторым нравится дерзость и масштаб его надписей, другие же хотят найти его и нанести телесные повреждения. Уличный художник ABEL сделал надпись «ЕДОДОЙ» на фестивале Street & Feed. Вот как он объясняет свой интерес к «ЕДОДОЮ»: «"ЕДОДОЙ" многих раздражает, и это мне нравится в первую очередь. В городе появляется странная надпись, которая находится на какой-то границе — одной ногой в граффити, другой за ее пределами, и это вызывает интерес». Не знают о том, кто такой «ЕДОДОЙ» и в среде краснодарского современного искусства. Мы же поделимся с читателями несколькими наблюдениями. — в граффити-среде ходит слух о том, что «ЕДОДОЙ» — это девочка; — возможно, надписи делает не один человек, а группа людей: об этом говорит разный почерк; — возможно, люди, делающие надписи, даже не связаны друг с другом: например, у оригинального «ЕДОДОЯ» появились продолжатели и последователи — как это было в случае с надписями «ЗАЧЕМ» в Москве; — надписи «ЕДОДОЙ» есть не только в Краснодаре, есть фотографии с «ЕДОДОЯМИ» из Сочи, Новороссийска, Ростова-на-Дону и даже из Чикаго.

Единственное, о чем можно сказать с большой долей уверенности: автор или авторы этих надписей связаны с аккаунтом в инстаграме edodoy_edodoy. Порталу Юга.ру в переписке с администратором (или администраторами) этой инстаграм-страницы удалось получить множество фотографий с «ЕДОДОЯМИ». Также этот аккаунт дал нашему порталу официальный комментарий и попросил привести его в статье в полном объеме. Комментарий написан на грамотном хоссонитском языке, что еще раз подтверждает версию о том, что авторы надписей — поклонники творчества Валерия Нугатова. Вот этот комментарий:

Едодой Одедодой