«ЕДОДОЙ» свесил баннер с краснодарской «Авроры» и обратился к Галицкому

Стрит-артист, известный по надписям «ЕДОДОЙ», 4 ноября свесил баннер с реконструируемого кинотеатра «Аврора» и обратился к бизнесмену и владельцу ФК «Краснодар» Сергею Галицкому

«ЕДОДОЙ» дал эксклюзивный комментарий Юга.ру: «Если долго всматриваться во власть — власть начнет всматриваться в тебя. Пока Галицкий просто копирует чиновничьи мерзости. Демонтаж троллейбусной сети на Красной, за которым стоит Галицкий, — поступок в духе властей: ущерб горожанам был нанесен тихо и быстро. Ведь кому интересно их мнение? Еще раз поздравляю Сергея Николаевича с праздником и желаю быть единым с народом, а не со властью».

Также «ЕДОДОЙ» просит не называть свешивание баннера перформансом. По его словам, «перформанс — это то, что происходит с «Авророй» последние четыре года».

А что происходит с «Авророй»?

Два года назад стало известно, что Галицкий на условиях государственно-частного партнерства займется реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Как писали Юга.ру, по одной из версий, именно с реконструкцией «Авроры» связан демонтаж контактной сети троллейбуса на улице Красной.

В 2015 году «Аврору» закрыли на реконструкцию. На ремонт хотели выделить 134 млн рублей. Однако в 2016 году государственную программу закрыли и проект заморозили.

Что такое «ЕДОДОЙ»?

«ЕДОДОЙ» — слово из хоссонитского языка, придуманного поэтом Валерием Нугатовым в рамках фейсбук-проекта Aslan Rachidovitch Oussoyan. Об этих надписях, о тех, кто за ними стоит, а также о хоссонитском языке и проекте Валерия Нугатова можно прочитать в статье на нашем портале.

Как писали Юга.ру, в начале марта «ЕДОДОЙ» сделал арт-объект возле скульптуры Виктора Линского «Столпы». На добавленном «ЕДОДОЕМ» столпе были изображены полицейские автомобили, дубинки, крысы и наручники — так художники выражали свое возмущение тем, что перед открытием скульптуры Виктор Линский вызвал полицию, когда они писали «ЕДОДОЙ» на деревьях возле «Столпов».

Также «ЕДОДОЙ» в этом году проводил альтернативный «Тотальный диктант» — на хоссонитском языке, писал огромными буквами «ЕДОДОЙ» на мосту в районе аэропорта и на спящем «казаке» в сквере имени Жукова, выступал в защиту Ивана Голунова и приносил «хэллоуинку» к зданию краевой администрации.