Об этом «ЕДОДОЙ» сообщил в своем официальном инстаграм-аккаунте. На аукционе можно купить нечто похожее на купол. Порталу Юга.ру в аккаунте «ЕДОДОЙ» сообщили, что купол из кровельного пластика нашли во дворе Дома книги и дополнили надписью. Спустя полгода объект забрали для аукциона.

Стартовая цена лота составила 1000 рублей. На момент публикации новости в аукционе приняли участие три человека, цена поднялась до 2200 рублей. Аукцион продлится до 21:00 10 ноября. Человек, предложивший наибольшую сумму до этого момента, должен будет показать чек о перечислении денег в пользу «Медиазоны», тогда он сможет забрать купол.