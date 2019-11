View this post on Instagram

В этот великий день мы объявляем о благотворительном аукционе, на который выставляем самый богоугодный #ЕДОДОЙ — вы могли видеть его во дворе Дома книги. Благотворительность, уннучехэ! Од тёбе е ннодэ! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В России есть множество проблем: экономические, социальные, культурные, политические, «легальный стрит-арт» и духовность. Часть из них пытается решить Медиазона — там против ментовского беспредела и за права заключенных. Именно туда и пойдут вырученные с аукциона средства. Подробнее о проекте — по ссылке в био или в их инсте @mediazzzona ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Аукцион стартует прямо сейчас. Стартовая цена: 1000₽. Минимальный ход — 100₽. Предлагайте сумму больше в комментах или пишите в директ, если вы хотите оставить свою ЕДОДОЙ-любовь в тайне. Аукцион завершится 10 ноября в 21:00. По окончании аукциона человек, назвавший наибольшую сумму, покажет чек о перечислении денег Медиазоне и получит едодой-купол. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ С праздником! Фсьох взъэбодь! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ P.S.: Аукцион проводим ТОЛЬКО В ЭТОМ ИНСТАГРАМЕ. Эта инста — ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО В ИНТЕРНЕТЕ, ГДЕ ПИШЕТ ЕДОДОЙ. Другие сайты, паблики и уголки в дарквебе ведут либо мусора, либо поклонники. Пэй аттэншн, уннучехэ!