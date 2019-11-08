«ЕДОДОЙ» запустил онлайн-аукцион в поддержку «Медиазоны». Единственный лот — купол с надписью
Стрит-артист, известный по надписям «ЕДОДОЙ», запустил благотворительный онлайн-аукцион в поддержку сайта «Медиазона»
Об этом «ЕДОДОЙ» сообщил в своем официальном инстаграм-аккаунте. На аукционе можно купить нечто похожее на купол. Порталу Юга.ру в аккаунте «ЕДОДОЙ» сообщили, что купол из кровельного пластика нашли во дворе Дома книги и дополнили надписью. Спустя полгода объект забрали для аукциона.
Стартовая цена лота составила 1000 рублей. На момент публикации новости в аукционе приняли участие три человека, цена поднялась до 2200 рублей. Аукцион продлится до 21:00 10 ноября. Человек, предложивший наибольшую сумму до этого момента, должен будет показать чек о перечислении денег в пользу «Медиазоны», тогда он сможет забрать купол.
«Медиазона» — интернет-проект, освещающий деятельность российских судов, правоохранительных органов и пенитенциарной системы в целом. В прошлом году на Юга.ру вышло большое интервью с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым. Если вы хотите помочь проекту, но не интересуетесь предложенным арт-объектом, оформить разовое или регулярное пожертвование можно здесь.
Как писали Юга.ру, в начале этой недели «ЕДОДОЙ» свесил баннер с реконструируемого кинотеатра «Аврора» и обратился к бизнесмену и президенту ФК «Краснодар» Сергею Галицкому.
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В этот великий день мы объявляем о благотворительном аукционе, на который выставляем самый богоугодный #ЕДОДОЙ — вы могли видеть его во дворе Дома книги. Благотворительность, уннучехэ! Од тёбе е ннодэ! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В России есть множество проблем: экономические, социальные, культурные, политические, «легальный стрит-арт» и духовность. Часть из них пытается решить Медиазона — там против ментовского беспредела и за права заключенных. Именно туда и пойдут вырученные с аукциона средства. Подробнее о проекте — по ссылке в био или в их инсте @mediazzzona ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Аукцион стартует прямо сейчас. Стартовая цена: 1000₽. Минимальный ход — 100₽. Предлагайте сумму больше в комментах или пишите в директ, если вы хотите оставить свою ЕДОДОЙ-любовь в тайне. Аукцион завершится 10 ноября в 21:00. По окончании аукциона человек, назвавший наибольшую сумму, покажет чек о перечислении денег Медиазоне и получит едодой-купол. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ С праздником! Фсьох взъэбодь! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ P.S.: Аукцион проводим ТОЛЬКО В ЭТОМ ИНСТАГРАМЕ. Эта инста — ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО В ИНТЕРНЕТЕ, ГДЕ ПИШЕТ ЕДОДОЙ. Другие сайты, паблики и уголки в дарквебе ведут либо мусора, либо поклонники. Пэй аттэншн, уннучехэ!
Также «ЕДОДОЙ» в этом году провел альтернативный «Тотальный диктант» на хоссонитском языке, написал огромными буквами «ЕДОДОЙ» на мосту в районе аэропорта и на спящем «казаке» в сквере имени Жукова, выступил в защиту Ивана Голунова и принес «хэллоуинку» к зданию краевой администрации. Все эти действия отражены в инстаграм-аккаунте артиста.
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