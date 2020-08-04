Под Краснодаром по дороге на море открыли еще один съезд строящейся развязки

Напомним, завершить строительство развязки планируется к концу 2020 года. При этом движение по развязке во всех направлениях собираются открыть до наступления курортного сезона. В апреле 2020-го дорожники открыли один из съездов этой развязки, в июне — еще один .

После открытия еще одного съезда в начале августа водителям, которые двигаются по Южному обходу со стороны поселка Яблоновского в сторону Джубги по М4, не нужно будет ехать в сторону Краснодара, чтобы развернуться. Они могут безопасно сделать это по новой развязке.

«На развязке уже открыто пять из семи съездов. Дорожники планируют завершить строительство и обустройство последних двух съездов до конца лета. Тогда будут ликвидированы затруднения в движении на этом участке дороги», — заверили в пресс-службе ГК «Автодор».

Как писали Юга.ру, с 5 ноября 2019 года прежняя развязка из-за аварийного состояния была закрыта, там прекратилось движение всех видов транспорта. Работы по строительству новой развязки начались в 2015 году и завершиться должны были в конце 2016 года. Сроки несколько раз переносили, по одной из последних версий — на июнь 2019 года. В феврале 2019-го ГК «Автодор» заявил, что работы выполнены на 33% и отставания от графика нет. Однако из-за недобросовестного подрядчика сроки вновь перенесли. Летом 2019 года подрядчика сменили, сейчас работы ведет ООО «СтройЮгРегион». Эта же компания занимается строительством дублера Яблоновского моста.