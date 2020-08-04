Под Краснодаром по дороге на море открыли еще один съезд строящейся развязки

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

В Адыгее на 1346-м километре трассы М4 «Дон» 3 августа открыли новый съезд с транспортной развязки возле поселка Тугургой

Съезд напрямую соединил Южный обход Краснодара с трассой М4 «Дон».

Напомним, завершить строительство развязки планируется к концу 2020 года. При этом движение по развязке во всех направлениях собираются открыть до наступления курортного сезона. В апреле 2020-го дорожники открыли один из съездов этой развязки, в июне — еще один.

Читайте также:

После открытия еще одного съезда в начале августа водителям, которые двигаются по Южному обходу со стороны поселка Яблоновского в сторону Джубги по М4, не нужно будет ехать в сторону Краснодара, чтобы развернуться. Они могут безопасно сделать это по новой развязке.

«На развязке уже открыто пять из семи съездов. Дорожники планируют завершить строительство и обустройство последних двух съездов до конца лета. Тогда будут ликвидированы затруднения в движении на этом участке дороги», — заверили в пресс-службе ГК «Автодор».

Как писали Юга.ру, с 5 ноября 2019 года прежняя развязка из-за аварийного состояния была закрыта, там прекратилось движение всех видов транспорта. Работы по строительству новой развязки начались в 2015 году и завершиться должны были в конце 2016 года. Сроки несколько раз переносили, по одной из последних версий — на июнь 2019 года. В феврале 2019-го ГК «Автодор» заявил, что работы выполнены на 33% и отставания от графика нет. Однако из-за недобросовестного подрядчика сроки вновь перенесли. Летом 2019 года подрядчика сменили, сейчас работы ведет ООО «СтройЮгРегион». Эта же компания занимается строительством дублера Яблоновского моста.

Дороги Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Под Краснодаром по дороге на море открыли еще один съезд строящейся развязки
Суд отменил приговор Мамаеву, а наказание Кокорина оставил без изменений
На Кубани арестовали владельца заправки, после взрыва на которой пострадали пять человек и еще один погиб
В Адыгее умер еще один пациент с коронавирусом
По новому генплану Краснодара планируют снести гаражи в ЮМР. Их владельцы записали обращение к губернатору
В Сочи умер медведь, который вышел на пост к сотрудникам ДПС

Лента новостей

Статьи

Путешествие во времени

Артефакты 90-х

Статьи

Пещерные люди

Отправляемся в путешествие по Абхазии

С начала лета Кубань посетили 2,3 млн туристов

Реклама на портале