На М4 «Дон» под Краснодаром установили пролеты всех путепроводов для новой развязки

Напомним, работы по строительству развязки начались в 2015 году и завершиться должны были в конце 2016 года. Сначала сроки перенесли на февраль 2017-го, затем на сентябрь 2018 года и на июнь 2019-го. В феврале 2019-го в ГК «Автодор» заявляли, что работы выполнены на 35% и отставания от графика нет. Однако из-за недобросовестного подрядчика сроки вновь перенесли. Летом 2019 года подрядчика сменили, сейчас работы ведет ООО «СтройЮгРегион». Эта же компания занимается строительством дублера Яблоновского моста.

С 5 ноября 2019 года прежняя развязка из-за аварийного состояния была закрыта, там прекратилось движение всех видов транспорта.

10 апреля в пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что завершить строительство планируется к концу 2020 года. При этом, напомним, движение по развязке во всех направлениях планируется открыть до наступления курортного сезона.

В компании отмечают, что подрядчик выполняет строительно-монтажные работы с опережением графика. Уже готовы пролетные строения всех четырех путепроводов транспортной развязки.

Сейчас дорожники приступили к укладке асфальтобетонных смесей на съездах и на пролетном строении путепровода. Запуск движения по каждому из четырех съездов будет осуществляться по мере их готовности, добавили в пресс-службе «Автодора».

«Сначала дорожники рассчитывают открыть левоповоротные съезды и путепроводы в направлении Джубга — Южный обход Краснодара и Южный обход Краснодара — Краснодар. Затем для автомобилистов станут доступны съезды по направлению Краснодар –Джубга и обратно, Южный обход Краснодара — Джубга», — отмечается в сообщении госкомпании.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов не раз критиковал темпы строительства, а в июле этого года призвал принять меры, чтобы впредь не затягивать сроки. Он заявил, что подрядчиков необходимо подбирать тщательно, и взять на строгий контроль их работу.