«Автодор» полностью закрывает движение по виадуку на М4 «Дон» под Краснодаром

С 5 ноября будет прекращено движение всех видов транспортных средств по путепроводу на 1346-м км трассы М4 «Дон» в районе адыгейского поселка Тугургой под Краснодаром

После закрытия виадука при движении со стороны поселка Джубга в поселок Тугургой разворот предусмотрен на 1339-м км трассы М4 «Дон» (около ТЦ OZ Mall). При движении со стороны автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Ростов-на-Дону предусматривается объезд через разворот на 1352-м км трассы М4 «Дон» (развязка под Адыгейском). Для автомобилей с габаритной высотой более 4,4 метров движение в сторону Ростова-на-Дону возможно в объезд через автодорогу Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. [Маршруты на карте доступны по ссылке .]

До 5 ноября сохранится возможность проезда по развязке для автомобилей с габаритной высотой менее 4,4 метров. Запрет на движение грузовиков по виадуку был введен с 15 августа.

«Решение о полном закрытии сооружения принято по итогам проведения плановой диагностики в целях обеспечения безопасности движения», — сообщили в пресс-службе «Автодора».

Ранее Госавтоинспекция Адыгеи рекомендовала оставить открытым движение по мосту для легковых машин. Это, отметили в ГИБДД, позволит снизить транспортную нагрузку на другие участки дороги, увеличенную из-за закрытия Яблоновского моста.

«В данном случае при закрытии виадука "Автодор должен руководствоваться результатами экспертизы объекта и возможностью обеспечить безопасность движения. Со своей стороны, мы будем регулировать движение автотраспорта на альтернативных маршрутах», — сообщили порталу Юга.руУГИБДД МВД по Адыгее.

Как писали Юга.ру, работы по строительству развязки начались в 2015 году, и завершиться должны были в конце 2016 года. Сначала сроки перенесли на февраль 2017-го, затем на сентябрь 2018 года и на четвертый квартал 2019 года.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов не раз критиковал темпы строительства, а в июле этого года призвал принять меры, чтобы впредь не затягивать сроки. Он заявил, что подрядчиков необходимо подбирать тщательно, и взять на строгий контроль их работу. В «Автодоре» тогда сказали, что новый подрядчик определится к октябрю, тогда работы возобновятся. Информации о сроках завершения строительства пока нет.