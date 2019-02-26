Развязку возле адыгейского аула Тугургой пообещали построить к концу 2019 года

Срок завершения строительства развязки на автодороге М4 «Дон» возле аула Тугургой намечен на четвертый квартал 2019 года

Об этом 26 февраля сообщил заместителя директора Краснодарского филиала Госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Роман Оветченко на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Адыгее. По его словам, отставания от календарного графика нет. На сегодняшний день выполнено 33% строительных работ.

Проект предусматривает реконструкцию транспортной развязки по типу «труба». Основное направление — Восточный обход Краснодара по трассе М4 «Дон», второстепенное направление — автодорога А136, которая является подъездной от М4 «Дон» к Краснодару. Стоимость работ по строительству развязки составляет более 982,6 млн рублей.