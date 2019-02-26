Развязку возле адыгейского аула Тугургой пообещали построить к концу 2019 года
Срок завершения строительства развязки на автодороге М4 «Дон» возле аула Тугургой намечен на четвертый квартал 2019 года
Об этом 26 февраля сообщил заместителя директора Краснодарского филиала Госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Роман Оветченко на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Адыгее. По его словам, отставания от календарного графика нет. На сегодняшний день выполнено 33% строительных работ.
Проект предусматривает реконструкцию транспортной развязки по типу «труба». Основное направление — Восточный обход Краснодара по трассе М4 «Дон», второстепенное направление — автодорога А136, которая является подъездной от М4 «Дон» к Краснодару. Стоимость работ по строительству развязки составляет более 982,6 млн рублей.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на пресс-конференции 25 февраля рассказал журналистам, что ранее сроки завершения строительства развязки возле Тугургоя переносились из-за недобросовестного подрядчика. Сейчас работы проводит АО «Вектор», которое до мая 2018 года называлось АО «ИПС».
Кумпилов отметил, что в 2020 году планируется завершить строительство еще одного крупного объекта — развязки возле аула Тлюстенхабль. Строительство обоих объектов находится в ведении «Автодора». Новый руководитель госкомпании заверил, что реализация федеральных проектов на территории республики находится на его контроле.
Глава Адыгеи указал значимость развития транспортной инфраструктуры региона.
«Наибольшую нагрузку испытывают транспортные артерии республики, находящие вблизи Краснодара и федеральной трассы М4 "Дон". Ежедневно там проезжает до 70 тыс. единиц транспорта. Поэтому для Адыгеи приоритетное значение имеет строительство новых транспортных развязок, которые помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог, будут способствовать обеспечению безопасности дорожного движения», — заключил Кумпилов.
Как сообщали Юга.ру, летом 2018 года планировалось, что строительство развязки возле аула Тугургой завершится в июне 2019 года.
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