Дорожники обещают открыть Тугургойскую развязку на М4 «Дон» под Краснодаром к лету

В «Автодоре» 20 февраля рассказали о ходе работ на транспортной развязке возле аула Тугургой на трассе М4 «Дон» под Краснодаром

Замдиректора краснодарского филиала «Автодора» Андрей Наумов сообщил порталу Юга.ру, что строительство ведется в плановом режиме, большая часть работ уже выполнена.

По его словам, до наступления курортного сезона планируется открыть движение по развязке во всех направлениях, ввод в эксплуатацию объекта намечен на конец октября 2020 года. За это время будет завершено благоустройство придорожной полосы.

Наумов напомнил, что проект предусматривает реконструкцию транспортной развязки по типу «труба» на 1346 км трассы.

«Транспортный объект будет состоять из четырех путепроводов. Два из них — по направлению из Новороссийска на Южный обход — будут достроены к 1 июня 2020 года. К этому же времени заработает путепровод для движения возле аула Тугургой. И четвертый путепровод — по направлению от Южного обхода в Краснодар — планируется открыть к 15 июня», — уточнил Наумов.

Одновременно со строительством развязки предусмотрено благоустройство объекта. В районе аула укладывают тротуары, там установят новые остановки, оборудуют уличное освещение.

«Нужно, чтобы работы были выполнены в соответствии с проектом, созданы все необходимые условия для безопасного движения, и запустить его к курортному сезону, когда значительно возрастает транспортный поток через Адыгею к черноморскому побережью», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

Он потребовал строго соблюдения сроков строительства и недопустимости их переноса.

Как писали Юга.ру, работы по строительству развязки начались в 2015 году, и завершиться должны были в конце 2016 года. Сначала сроки перенесли на февраль 2017-го, затем на сентябрь 2018 года и на июнь 2019-го. В феврале 2019-го в «Автодоре» заявляли, что работы выполнены на 35% и отставания от календарного графика нет.

В госкомпании объясняли, что сроки завершения строительства переносились из-за недобросовестного подрядчика. Работы проводило АО «Вектор», которое до мая 2018 года называлось АО «ИПС». Летом 2019 года подрядчика сменили, сейчас работы ведет ООО «СтройЮгРегион». Эта же компания занимается строительством дублера Яблоновского моста.

Из-за аварийного состояния ранее действующей развязки движение по ней полностью закрыли с 5 ноября.