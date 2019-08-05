«Автодор» ищет нового подрядчика для завершения строительства Тугургойской развязки на М4 «Дон» под Краснодаром

Адыгея, Краснодарский край

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Госкомпания «Автодор» вновь меняет подрядчика для строительства развязки возле аула Тугургой на трассе М4 «Дон», информации о сроках завершения строительства пока нет

Для выбора подрядчика «Автодор» объявил конкурс на строительство транспортной развязки на 1346-м км М4 в Республике Адыгея. Заявки принимаются до 12 августа. Строительство оценивается в 697, 9 млн рублей.

Сроки завершения строительства Тугургойской развязки переносились неоднократно, также на объекте несколько раз сменился подрядчик. Из-за дорожных работ на этом участке затруднено движение, автомобилисты часто стоят в пробках.

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Работы по строительству развязки начались в 2015 году, и завершиться должны были в конце 2016 года. Сначала сроки перенесли на февраль 2017-го, затем на сентябрь 2018 года и на июнь 2019-го. В феврале 2019-го замдиректора Краснодарского филиала «Автодора» Роман Оветченко заявлял, что работы выполнены на 35% и отставания от календарного графика нет.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов не раз критиковал темпы строительства, а в июле этого года призвал принять меры, чтобы впредь не затягивать сроки. Он заявил, что подрядчиков необходимо подбирать тщательно, и взять на строгий контроль их работу. В «Автодоре» тогда сказали, что новый подрядчик определится к октябрю, тогда работы возобновятся. Информации о сроках завершения строительства пока нет. 

Ранее в республиканском ГИБДД предупредили, что на ремонтируемом участке дороги может возникнуть еще одна проблема: действующий путепровод возле аула Тугургой собираются закрыть из-за его плохого технического состояния. Госавтоинспекция Адыгеи рекомендовала оставить открытым движение по мосту для легковых машин.

Дороги Ремонт дорог Строительство

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