Две транспортные развязки под Краснодаром откроют в 2019 году

В следующем году завершится строительство двух транспортных развязок — возле аула Тугургой и поселка Тлюстенхабль Тахтамукайского района Адыгеи

Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам переговоров с председателем правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергеем Кельбахом, которые состоялись 1 июня в Москве.

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