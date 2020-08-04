Суд отменил приговор Мамаеву, а наказание Кокорина оставил без изменений

Напомним, действующий на тот момент игрок «Краснодара» Павел Мамаев и уже бывший футболист «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий в октябре 2018 года в течение одной ночи приняли участие в двух потасовках. Сначала футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а затем водителя ведущей Первого канала. На спортсменов завели уголовные дела.

Следствие шло полгода, это время футболисты находились под стражей. 8 мая 2019 года суд Москвы приговорил Павла Мамаева и Александра Протасовицкого к году и пяти месяцам, Александра и Кирилла Кокориных — к 1,5 годам колонии.