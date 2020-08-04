Суд отменил приговор Мамаеву, а наказание Кокорина оставил без изменений
3 августа в Москве рассмотрели жалобу на приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву
Напомним, действующий на тот момент игрок «Краснодара» Павел Мамаев и уже бывший футболист «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий в октябре 2018 года в течение одной ночи приняли участие в двух потасовках. Сначала футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, а затем водителя ведущей Первого канала. На спортсменов завели уголовные дела.
Следствие шло полгода, это время футболисты находились под стражей. 8 мая 2019 года суд Москвы приговорил Павла Мамаева и Александра Протасовицкого к году и пяти месяцам, Александра и Кирилла Кокориных — к 1,5 годам колонии.
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В сентябре двух спортсменов, а также Кирилла Кокорина досрочно освободили, писал ТАСС.
3 августа 2020 года Мосгорсуд рассмотрел жалобы на приговор двух футболистов. Суд оправдал Мамаева по ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и назначил ему наказание в виде года исправительных работ по ст. 115 УК РФ (Побои). Теперь он может рассчитывать на реабилитацию и компенсацию из-за времени, проведенного в колонии. При этом приговор Кокорину оставили без изменений — 1,5 года лишения свободы, сообщает RT.
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Мосгорсуд также оправдал брата Александра Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого по статье о хулиганстве. Они получили по году исправительных работ по ст. 115 УК РФ (Побои). Кроме того, на заседании решили уничтожить стул, которым Кокорин ударил чиновника Минпромторга, отметил ТАСС.
Адвокаты Кокорина и Мамаева недовольны решением и собираются обжаловать его. По мнению защиты Кокорина, суд не учел ряд обстоятельств. А адвокат Мамаева Игорь Бушманов пояснил, что хочет добиться наказания в виде штрафа в 40 тыс. рублей.