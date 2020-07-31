Мужчине, ударившему винтовкой сотрудницу тира в Анапе, назначили 200 тысяч рублей штрафа
31 июля стал известен приговор мужчине, который ударил девушку винтовкой год назад в Анапе
Происшествие случилось 11 августа 2019 года в селе Большой Утриш под Анапой. Посетитель тира плюнул в лицо сотруднице и бросил ей в голову винтовку. По словам девушки, это случилось после того, как она отказалась дать пострелять группе пьяных мужчин.
Нападавшим на сотрудницу оказался 39-летний житель Крымска, в отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. После этого его взяли под стражу.
19 августа адвокат девушки рассказал, что его подзащитной угрожают, чтобы она отказалась от заявления. А в середине сентября Краснодарский краевой суд отпустил подозреваемого из-под ареста.
Читайте также:
31 июля 2020 года стал известен приговор мужчине. Анапский районный суд рассмотрел уголовное дело и назначил наказание в виде штрафа размером 200 тыс. рублей. В пресс-службе Краснодарского краевого суда добавили, что мужчина возместил потерпевшей моральный вред.