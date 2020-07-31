Мужчине, ударившему винтовкой сотрудницу тира в Анапе, назначили 200 тысяч рублей штрафа

Краснодарский край

Распечатать

31 июля стал известен приговор мужчине, который ударил девушку винтовкой год назад в Анапе

Происшествие случилось 11 августа 2019 года в селе Большой Утриш под Анапой. Посетитель тира плюнул в лицо сотруднице и бросил ей в голову винтовку. По словам девушки, это случилось после того, как она отказалась дать пострелять группе пьяных мужчин.

Нападавшим на сотрудницу оказался 39-летний житель Крымска, в отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. После этого его взяли под стражу.

19 августа адвокат девушки рассказал, что его подзащитной угрожают, чтобы она отказалась от заявления. А в середине сентября Краснодарский краевой суд отпустил подозреваемого из-под ареста.

Читайте также:

31 июля 2020 года стал известен приговор мужчине. Анапский районный суд рассмотрел уголовное дело и назначил наказание в виде штрафа размером 200 тыс. рублей. В пресс-службе Краснодарского краевого суда добавили, что мужчина возместил потерпевшей моральный вред.

Анапа Разбойное нападение Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани скончался один из шести пострадавших при взрыве на АЗС
На Кубани второй день подряд регистрируют больше 100 случаев заражения коронавирусом
С начала лета Кубань посетили 2,3 млн туристов
Доктор Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
Власти Кубани объяснили вспышку коронавируса в регионе тем, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски
«Справиться с таким потоком больных будет крайне сложно». Власти Абхазии обеспокоились количеством прибывающих туристов

Лента новостей

Реклама на портале