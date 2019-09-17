Мужчину, ударившего винтовкой сотрудницу тира в Анапе, отпустили из-под ареста

В селе Большой Утриш под Анапой 11 августа мужчина плюнул в лицо сотруднице тира и бросил ей в голову винтовку. Нападавшим оказался 39-летний житель Крымска, на него завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и взяли под стражу. Позже приставы арестовали гидроцикл мужчины за его прошлые преступления. Через несколько дней адвокат девушки рассказал, что на его подзащитную оказывают давление и угрожают ей, чтобы она отказалась от заявления.