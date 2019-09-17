Мужчину, ударившего винтовкой сотрудницу тира в Анапе, отпустили из-под ареста
Суд в сентябре изменил меру пресечения 39-летнему жителю Крымского района, который ударил винтовкой сотрудницу тира в Анапе
В селе Большой Утриш под Анапой 11 августа мужчина плюнул в лицо сотруднице тира и бросил ей в голову винтовку. Нападавшим оказался 39-летний житель Крымска, на него завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и взяли под стражу. Позже приставы арестовали гидроцикл мужчины за его прошлые преступления. Через несколько дней адвокат девушки рассказал, что на его подзащитную оказывают давление и угрожают ей, чтобы она отказалась от заявления.
«Российская газета» 17 сентября написала, что Краснодарский краевой суд отпустил мужчину из-под ареста. В пресс-службе суда рассказали, что судья изменил меру пресечения на ст. 105.1 УПК РФ (Запрет определенных действий).
Новая мера пресечения предполагает, что мужчина не может уходить из дома с 23:00 до 6:00, находиться на массовых мероприятиях, общаться с пострадавшей и свидетелями по делу, кроме его родственников. Также он должен приходить в суд сразу по вызову.
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