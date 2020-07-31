Мужчине, ударившего винтовкой сотрудницу тира в Анапе, назначили 200 тысяч рублей штрафа

31 июля стал известен приговор мужчине, который ударил девушку винтовкой год назад в Анапе

Происшествие случилось 11 августа 2019 года в селе Большой Утриш под Анапой. Посетитель тира плюнул в лицо сотруднице и бросил ей в голову винтовку. По словам девушки, это случилось после того, как она отказалась дать пострелять группе пьяных мужчин.

Нападавшим на сотрудницу оказался 39-летний житель Крымска, в отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. После этого его взяли под стражу.

19 августа адвокат девушки рассказал, что его подзащитной угрожают, чтобы она отказалась от заявления. А в середине сентября Краснодарский краевой суд отпустил подозреваемого из-под ареста.