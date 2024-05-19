В Туапсе пройдет костюмированный заплыв на сапах

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В честь празднования дня Туапсинского района 25 мая состоится костюмированный заплыв на сапах «Царство Нептуна» (6+)

«Это уникальная возможность насладиться весенним морем, общением, катанием на сапборде. Гарантируем атмосферу веселья, позитива, приключений. Из разряда нельзя пропустить», — приглашают организаторы.

В рамках мероприятия будет организована 3D-фотозона.

Сбор участников на волейбольной площадке центрального городского пляжа (улица Гагарина, 39а) в 15:30, начало заплыва в 16:30. Обязательна предварительная регистрация по ссылке. По всем вопросам можно звонить по телефону +7 (918) 947-17-63.

Как писали Юга.ру, в Сочи 41 пляж получил высший знак сертификации «Синий флаг». Эксперты учитывали такие критерии, как чистота морской воды, высокий уровень сервиса, организация безопасности и благоустройства мест отдыха.

Туапсинский район

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