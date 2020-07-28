Судью Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда за дисциплинарный проступок

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Председатель Краснодарского краевого суда в июле отчислил Елену Хахалеву из штата судей

Напомним, Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда и входила в президиум суда. В июле 2017 года в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери, на которой выступали российские артисты. По оценкам журналистов, торжество обошлось в 2 млн долларов.

Читайте также:

Позже появилась информация, что судья Хахалева имеет отношение к криминальному миру, а также что у нее поддельные дипломы о высшем образовании. Совет судей Краснодарского края, однако, опроверг эти заявления.

Но спустя год Хахалеву исключили из президиума суда, отстранили от должности председателя коллегии, а в августе 2019 года отстранили от ведения процессов. В марте этого года Елена Хахалева написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю со стороны бизнес-структур и назвала фейком сообщения о стоимости свадьбы ее дочери, получение ей поддельного диплома и обвинения в двойном гражданстве. Также она заявила, что новое руководство суда предложило ей уйти в отставку.

11 марта дисциплинарная комиссия Совета судей России, после обращения председателя крайсуда Алексея Шипилова, сообщила, что обнаружила в действиях судьи Хахалевой признаки дисциплинарного проступка. По информации «Интерфакса», Хахалеву заподозрили в прогулках: судья уезжала из России, хотя в табеле учета рабочего времени за тот же период стояли отметки, что она была на рабочем месте.

Читайте также:

На заседании 13 июля Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела обращение президиума Совета судей о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности. В секретариате ВККС порталу Юга.ру сообщили, что по итогам заседания Хахалеву досрочно лишили полномочий, но не уточнили причину лишения полномочий. По информации портала «Право.ру», причиной стали 128 дней прогулов.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда 28 июля порталу Юга.ру сообщили, что приказом председателя суда, на основании решения ВККС о досрочным прекращении полномочий по причине дисциплинарного проступка, Елену Хахалеву 23 июля отчислили из штата судей.

Елена Хахалева Краснодар Правосудие Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи полиция начала проверку после публикации видео, где фотограф мучает обезьянку
Судью Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда за дисциплинарный проступок
В Сочи от коронавируса умерли две местные жительницы
В Сочи из-за сильных ливней прогнозируют сход селей
МЧС Кубани предупредило об угрозе подъема уровня рек
В Школьный микрорайон Краснодара за две недели не смогли вернуть питьевую воду. Директор компании-поставщика уволен

Лента новостей

Статьи

Сильная половина

За что борются краснодарские феминистки

Статьи

В путешествие мечты

«Пятёрочка» назвала победителя акции «Большие Гастролли»

Статьи

«Выходили в море на сутки, но не погружались — могли взорваться»

История «краснодарской» подводной лодки с Затона

Реклама на портале