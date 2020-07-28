Судью Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда за дисциплинарный проступок
Председатель Краснодарского краевого суда в июле отчислил Елену Хахалеву из штата судей
Напомним, Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда и входила в президиум суда. В июле 2017 года в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери, на которой выступали российские артисты. По оценкам журналистов, торжество обошлось в 2 млн долларов.
Позже появилась информация, что судья Хахалева имеет отношение к криминальному миру, а также что у нее поддельные дипломы о высшем образовании. Совет судей Краснодарского края, однако, опроверг эти заявления.
Но спустя год Хахалеву исключили из президиума суда, отстранили от должности председателя коллегии, а в августе 2019 года отстранили от ведения процессов. В марте этого года Елена Хахалева написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю со стороны бизнес-структур и назвала фейком сообщения о стоимости свадьбы ее дочери, получение ей поддельного диплома и обвинения в двойном гражданстве. Также она заявила, что новое руководство суда предложило ей уйти в отставку.
11 марта дисциплинарная комиссия Совета судей России, после обращения председателя крайсуда Алексея Шипилова, сообщила, что обнаружила в действиях судьи Хахалевой признаки дисциплинарного проступка. По информации «Интерфакса», Хахалеву заподозрили в прогулках: судья уезжала из России, хотя в табеле учета рабочего времени за тот же период стояли отметки, что она была на рабочем месте.
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На заседании 13 июля Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела обращение президиума Совета судей о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности. В секретариате ВККС порталу Юга.ру сообщили, что по итогам заседания Хахалеву досрочно лишили полномочий, но не уточнили причину лишения полномочий. По информации портала «Право.ру», причиной стали 128 дней прогулов.
В пресс-службе Краснодарского краевого суда 28 июля порталу Юга.ру сообщили, что приказом председателя суда, на основании решения ВККС о досрочным прекращении полномочий по причине дисциплинарного проступка, Елену Хахалеву 23 июля отчислили из штата судей.
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