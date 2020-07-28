Судью Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда за дисциплинарный проступок

Напомним, Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда и входила в президиум суда. В июле 2017 года в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери, на которой выступали российские артисты. По оценкам журналистов, торжество обошлось в 2 млн долларов.

Позже появилась информация, что судья Хахалева имеет отношение к криминальному миру, а также что у нее поддельные дипломы о высшем образовании. Совет судей Краснодарского края, однако, опроверг эти заявления.

Но спустя год Хахалеву исключили из президиума суда, отстранили от должности председателя коллегии, а в августе 2019 года отстранили от ведения процессов. В марте этого года Елена Хахалева написала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю со стороны бизнес-структур и назвала фейком сообщения о стоимости свадьбы ее дочери, получение ей поддельного диплома и обвинения в двойном гражданстве. Также она заявила, что новое руководство суда предложило ей уйти в отставку.