В Сочи во время режима повышенной готовности выступил рэпер Моргенштерн, полиция начала проверку

Краснодарский край, Вся Россия

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В Сочи 25 июля выступил рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Morgenshtern

Моргенштерн дал концерт в одном из ресторанов Сочи. Видео выступления опубликовали в соцсетях сами зрители. Так, на ютуб-канале «Моргенштерн», созданном поклонниками артиста, была выложена трехминутная нарезка с концерта.

На кадрах видно, что на концерте собрались порядка ста человек, никто не был в масках и не соблюдал социальную дистанцию.

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Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, по факту выступления артиста сотрудники УВД Сочи начали проверку.

В пресс-службе мэрии курорта напомнили, что в Сочи, как и на всей территории Кубани, действует режим повышенной готовности, а все массовые мероприятия остаются под запретом.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи в конце мая на три месяца закрыли базу отдыха после вечеринки.

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Напомним, из-за распространения коронавируса в Краснодарском крае с 13 марта действует режим повышенной готовности. Позже власти ужесточили ограничения и ввели карантин. В конце мая карантинные меры начали ослаблять, а 21 июня карантин на Кубани официально завершился.

Между тем, режим повышенной готовности в регионе продлевался несколько раз, сейчас он действует до 3 августа.

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