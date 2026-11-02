На Кубани началась четырехдневная рабочая неделя

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В России началась короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства

В России в понедельник, 2 ноября, началась короткая рабочая неделя. Для сотрудников с пятидневным графиком она продлится четыре дня из-за Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.

Во вторник, 3 ноября, рабочий день сократится на один час. В среду будет официальный выходной, а в четверг и пятницу, 5 и 6 ноября, придется вернуться к работе.

Праздники без подъемника:

В последний раз дополнительные праздничные выходные россияне получали в июне: с 12 по 14 июня отмечали День России. В мае отдыхали дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Следующие длинные выходные ждут жителей страны в конце декабря. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года включительно.

Ранеем Юга.ру писали, как на «Роза Хутор» отметят День народного единства.

общество отдых Праздники Работа

Новости

Жители Ростовской области выступили против платного участка на М-4 «Дон»
Тарифы ЖКХ могут подорожать еще сильнее: в них хотят включить ремонт котельных и сетей
«Не гуляй с кем попало» и «сохраняй чистоту»: сочинским школьникам раздали памятки об опасности добрачных отношений
Без осадков, но с туманами: синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале недели
Хакеры взломали приложение МЧС: пользователи получили фейковые сообщения о тревоге
На Кубани началась четырехдневная рабочая неделя

Лента новостей

Хэллоуин после отбоя
31 октября, 08:00
Хэллоуин после отбоя
Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв
Мусор некуда везти
29 октября, 17:45
Мусор некуда везти
Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
29 октября, 14:38
Сирены на пляжах, нефть в море и очереди на заправках
Как прошел курортный сезон в Краснодарском крае

Реклама на сайте