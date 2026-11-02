На Кубани началась четырехдневная рабочая неделя

В России в понедельник, 2 ноября, началась короткая рабочая неделя. Для сотрудников с пятидневным графиком она продлится четыре дня из-за Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.

Во вторник, 3 ноября, рабочий день сократится на один час. В среду будет официальный выходной, а в четверг и пятницу, 5 и 6 ноября, придется вернуться к работе.