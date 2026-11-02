На Кубани началась четырехдневная рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства
В России в понедельник, 2 ноября, началась короткая рабочая неделя. Для сотрудников с пятидневным графиком она продлится четыре дня из-за Дня народного единства, который отмечают 4 ноября.
Во вторник, 3 ноября, рабочий день сократится на один час. В среду будет официальный выходной, а в четверг и пятницу, 5 и 6 ноября, придется вернуться к работе.
Праздники без подъемника:
В последний раз дополнительные праздничные выходные россияне получали в июне: с 12 по 14 июня отмечали День России. В мае отдыхали дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
Следующие длинные выходные ждут жителей страны в конце декабря. Новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года включительно.
Ранеем Юга.ру писали, как на «Роза Хутор» отметят День народного единства.