Хакеры взломали приложение МЧС: пользователи получили фейковые сообщения о тревоге

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мобильное приложение МЧС подверглось взлому

2 ноября пресс-служба МЧС сообщила, что приложение ведомства подверглось кибератаке. У злоумышленников появилась возможность отправлять гражданам недостоверные сведения.

По словам читателей «Фонтанки», в официальном канале МЧС в мессенджере «Макс» был опубликован текст о якобы готовящихся ударах по территории российских регионов. Сообщение было выдержано в неформальной, нетипичной для ведомства манере. Публикацию быстро удалили.

119 млн рублей ущерба и 136 погибших:

По данным «Осторожно, новости», в телеграм-канале МЧС появилась информация: «По ВСЕМ регионам России были запущены ЯДЕРНЫЕ БОЕГОЛОВКИ НА НОСИТЕЛЯХ P1-SUN! СРОЧНО ЗАПАСИТЕСЬ ЕДОЙ НА 3 НЕДЕЛИ И ХОВАЙТЕСЬ В СВОЙ Е***ЫЙ ПОДВАЛ, ИНАЧЕ ВАМ ПОРВЕТ ТУЗА!»

Сейчас специалисты возвращают приложение к нормальному режиму работы. Отмечается, что произошедшее никак не отразилось на системе оповещения населения.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Как писали Юга.ру, утром 21 октября жители Кубани остались без «Госуслуг», RuTube, «ВКонтакте», банков и мобильной связи.

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