Хакеры взломали приложение МЧС: пользователи получили фейковые сообщения о тревоге
Мобильное приложение МЧС подверглось взлому
2 ноября пресс-служба МЧС сообщила, что приложение ведомства подверглось кибератаке. У злоумышленников появилась возможность отправлять гражданам недостоверные сведения.
По словам читателей «Фонтанки», в официальном канале МЧС в мессенджере «Макс» был опубликован текст о якобы готовящихся ударах по территории российских регионов. Сообщение было выдержано в неформальной, нетипичной для ведомства манере. Публикацию быстро удалили.
119 млн рублей ущерба и 136 погибших:
По данным «Осторожно, новости», в телеграм-канале МЧС появилась информация: «По ВСЕМ регионам России были запущены ЯДЕРНЫЕ БОЕГОЛОВКИ НА НОСИТЕЛЯХ P1-SUN! СРОЧНО ЗАПАСИТЕСЬ ЕДОЙ НА 3 НЕДЕЛИ И ХОВАЙТЕСЬ В СВОЙ Е***ЫЙ ПОДВАЛ, ИНАЧЕ ВАМ ПОРВЕТ ТУЗА!»
Сейчас специалисты возвращают приложение к нормальному режиму работы. Отмечается, что произошедшее никак не отразилось на системе оповещения населения.
Как писали Юга.ру, утром 21 октября жители Кубани остались без «Госуслуг», RuTube, «ВКонтакте», банков и мобильной связи.