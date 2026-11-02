Хакеры взломали приложение МЧС: пользователи получили фейковые сообщения о тревоге

По словам читателей «Фонтанки», в официальном канале МЧС в мессенджере «Макс» был опубликован текст о якобы готовящихся ударах по территории российских регионов. Сообщение было выдержано в неформальной, нетипичной для ведомства манере. Публикацию быстро удалили.

По данным «Осторожно, новости», в телеграм-канале МЧС появилась информация: «По ВСЕМ регионам России были запущены ЯДЕРНЫЕ БОЕГОЛОВКИ НА НОСИТЕЛЯХ P1-SUN! СРОЧНО ЗАПАСИТЕСЬ ЕДОЙ НА 3 НЕДЕЛИ И ХОВАЙТЕСЬ В СВОЙ Е***ЫЙ ПОДВАЛ, ИНАЧЕ ВАМ ПОРВЕТ ТУЗА!»

Сейчас специалисты возвращают приложение к нормальному режиму работы. Отмечается, что произошедшее никак не отразилось на системе оповещения населения.