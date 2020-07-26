В центре Краснодара молодежь устроила вечеринку

Краснодарский край

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В ночь с 25 на 26 июля молодежь Краснодара устроила в центре города вечеринку

В полицию поступило сообщение о массовом скоплении граждан и громком воспроизведении музыки. По прибытию на место сотрудникам ДПС оказал неповиновение 24-летний местный житель. Его задержали и составили административный протокол по статье 19.3. Мужчину доставили в отдел полиции. Максимальное наказание предусматривает арест сроком до 15 суток, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, на заседании оперативного штаба Краснодарского края 16 июля власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Власти решили ввести ряд послаблений в действующий режим и разрешили открыться аквапаркам, бассейнам, библиотекам, а также возобновить тренировки в спортшколах и очные индивидуальные занятия для детей и подростков в учреждениях дополнительного образования.

Напомним, за все время пандемии на Кубани зарегистрировали 7 тыс. 784 случаев коронавируса, 94 из них — за последние сутки. В регионе умерли 102 заболевших.

     

Краснодар

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