Полицейские в Сочи устроили застолье в кафе во время карантина, проводится проверка
В Сочи проверят подлинность видео, на котором полицейские отдыхают в кафе во время карантина
Напомним, власти Краснодарского края продлили карантин до 21 июня, при этом ввели ряд послаблений — например, с 6 июня разрешили людям гулять в парках, скверах и по набережным, заниматься спортом на стадионах, а кафе и рестораны теперь могут открыть летние веранды.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники в погонах отмечают День образования российской полиции 5 июня, в то время, когда все точки официально закрыты.
Автор видео за кадром представляется сотрудником управления собственной безопасности. Он поднимает из-за стола сотрудников полиции и интересуется, почему они выпивают спиртное на посту, имея при себе боевое оружие. Из колонок звучит хит «Прорвемся, опера!».
«По выявленному видео назначено проведение проверки», — прокомментировали 8 июня порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Ранее Юга.ру сообщали, что в ночь на 7 июня в соцсетях появилось несколько видеозаписей, на которых возле бара в центре Краснодара собралась толпа молодых людей, а позже между участниками уличной вечеринки и полицейским произошел конфликт. Произошедшее прокомментировал мэр города Евгений Первышов. Он назвал инцидент неприятным побочным эффектом ослабления карантинных мер. А следственный комитет Кубани сообщил о начале проверки по факту конфликта молодых людей с полицией.
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