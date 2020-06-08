Полицейские в Сочи устроили застолье в кафе во время карантина, проводится проверка

В Сочи проверят подлинность видео, на котором полицейские отдыхают в кафе во время карантина

Напомним, власти Краснодарского края продлили карантин до 21 июня, при этом ввели ряд послаблений — например, с 6 июня разрешили людям гулять в парках, скверах и по набережным, заниматься спортом на стадионах, а кафе и рестораны теперь могут открыть летние веранды.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники в погонах отмечают День образования российской полиции 5 июня, в то время, когда все точки официально закрыты.

Автор видео за кадром представляется сотрудником управления собственной безопасности. Он поднимает из-за стола сотрудников полиции и интересуется, почему они выпивают спиртное на посту, имея при себе боевое оружие. Из колонок звучит хит «Прорвемся, опера!».

«По выявленному видео назначено проведение проверки», — прокомментировали 8 июня порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по городу Сочи.