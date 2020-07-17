Суд постановил снести самострой на территории «Сафари-парка» в Краснодаре
До конца июля владелец краснодарского «Сафари-парка» по решению суда должен снести здание, которое использовалось как помещение для сотрудников зоопарка
Арбитражный суд 26 июня постановил оставить в силе решение суда от 14 февраля, удовлетворяющее требование администрации Краснодара к индивидуальному предпринимателю Марио Абурмаилеху о сносе самовольной капитальной постройки, возведенной им на территории парка «Солнечный остров». На это обратила внимание 15 июля «Экологическая Вахта по Северному Кавказу».
Фоторепортаж Юга.ру:
15 июня 2018 года сотрудники краснодарской мэрии выяснили, что на территории «Сафари-парка» по адресу улица Трамвайная, 2 в 2012 году было построено трехэтажное здание площадью 241,8 кв. м, хотя разрешение на его строительство администрация не выдавала.
Собственником здания и участка является владелец краснодарского «Сафари-Парка» Марио Абурмаилех. Самострой использовался как помещение для сотрудников зоопарка.
Судебная строительно-техническая экспертиза установила, что здание объект не соответствует Правилам землепользования и застройки, сейсмическим требованиям и может угрожать жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Кроме того, земля под самостроем находится в границах особо охраняемой природной территории регионального значения, где запрещено возведение построек, не связанных с деятельностью памятника природы.
Суд обязал Марио Абурмаилеха в течение месяца снести здание. Портал Юга.ру попытался связаться с владельцем «Сафари-парка», однако он не ответил на сообщения журналиста и не взял трубку.
«Администрация Краснодара проводит последовательную работу по сносу незаконных строений на территории города — от самовольно установленных гаражей до зданий, построенных без соответствующих разрешений. Такая работа ведется в том числе и на территориях зеленых зон», — прокомментировал порталу Юга.ру ситуацию о сносе здания в «Сафари-парке» руководитель департамента информационной политики Краснодара Антон Смертин.
Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев в августе 2017 года заявил, что к «Солнечному острову» присоединят 200 га территории Большого острова — тоже окруженного озером Старая Кубань. Через год власти Краснодара рассказали, что на территории парка сосредоточено немало проблем: многие участки находятся в частной собственности или в аренде.
В середине сентября 2019 года власти краевого центра заявили о намерении вернуть в муниципальную собственность землю под «Сафари-парком». В октябре стало известно, что ранее земля под зоопарком была продана в 340 раз дешевле ее стоимости.
Деятельность самого «Сафари-парка» вызывала вопросы у общественности в 2019 году. Так, в феврале на сайте change.org появилась петиция с жалобами на плохое содержание животных в зоопарке. Прокуратура провела проверку и выяснила, что некоторые звери находятся там без документов. В июне прошла еще одна проверка, по итогам которой не было найдено нарушений.
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