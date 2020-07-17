Суд постановил снести самострой на территории «Сафари-парка» в Краснодаре

До конца июля владелец краснодарского «Сафари-парка» по решению суда должен снести здание, которое использовалось как помещение для сотрудников зоопарка

Арбитражный суд 26 июня постановил оставить в силе решение суда от 14 февраля, удовлетворяющее требование администрации Краснодара к индивидуальному предпринимателю Марио Абурмаилеху о сносе самовольной капитальной постройки, возведенной им на территории парка «Солнечный остров». На это обратила внимание 15 июля «Экологическая Вахта по Северному Кавказу».

15 июня 2018 года сотрудники краснодарской мэрии выяснили, что на территории «Сафари-парка» по адресу улица Трамвайная, 2 в 2012 году было построено трехэтажное здание площадью 241,8 кв. м, хотя разрешение на его строительство администрация не выдавала. Собственником здания и участка является владелец краснодарского «Сафари-Парка» Марио Абурмаилех. Самострой использовался как помещение для сотрудников зоопарка.

Судебная строительно-техническая экспертиза установила, что здание объект не соответствует Правилам землепользования и застройки, сейсмическим требованиям и может угрожать жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Кроме того, земля под самостроем находится в границах особо охраняемой природной территории регионального значения, где запрещено возведение построек, не связанных с деятельностью памятника природы.

Суд обязал Марио Абурмаилеха в течение месяца снести здание. Портал Юга.ру попытался связаться с владельцем «Сафари-парка», однако он не ответил на сообщения журналиста и не взял трубку.

«Администрация Краснодара проводит последовательную работу по сносу незаконных строений на территории города — от самовольно установленных гаражей до зданий, построенных без соответствующих разрешений. Такая работа ведется в том числе и на территориях зеленых зон», — прокомментировал порталу Юга.ру ситуацию о сносе здания в «Сафари-парке» руководитель департамента информационной политики Краснодара Антон Смертин.

Напомним, губернатор Вениамин Кондратьев в августе 2017 года заявил, что к «Солнечному острову» присоединят 200 га территории Большого острова — тоже окруженного озером Старая Кубань. Через год власти Краснодара рассказали, что на территории парка сосредоточено немало проблем: многие участки находятся в частной собственности или в аренде. В середине сентября 2019 года власти краевого центра заявили о намерении вернуть в муниципальную собственность землю под «Сафари-парком». В октябре стало известно, что ранее земля под зоопарком была продана в 340 раз дешевле ее стоимости.