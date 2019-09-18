Власти Краснодара хотят вернуть городу участок земли под зоопарком в «Солнечном острове»
Мэрия Краснодара хочет вернуть в муниципальную собственность землю, расположенную под «Сафари-парком» в парке «Солнечный остров»
Вице-мэр Краснодара Александр Нарижный 17 сентября рассказал, с 1988 года парк «Солнечный остров» (ранее назывался «Парк 40-летия Октября») считается особо охраняемой природной территорией. В связи с этим частной собственности на этих землях быть не должно. Однако участок, на котором расположен «Сафари-парк», принадлежит частному лицу.
«На наш взгляд, возникновение права собственности на земельный участок, на котором сейчас находится зоопарк, мягко говоря, непрозрачно», — сказал замглавы Краснодара.
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Как земля оказалась в частной собственности? По словам Нарижного, осенью 2011 года два человека на основании судебного акта получили право долевой собственности на участок в парке. Его площадь составила 89,6 тыс. кв. метров. Но в июле следующего года Краснодарский краевой суд отменил это решение. К тому моменту владельцы перепродали участок земли новым собственникам. Таким образом 9/10 долей купил нынешний владелец «Сафари-парка».
При новом судебном рассмотрении владелец зоопарка попросил признать его права собственности на земельный участок. Однако он получил отказ. При этом суд отказал и администрации Краснодара, которая требовала вернуть участок в муниципальную собственность.
В мэрии Краснодара считают, что суд не учел, что право частной собственности на спорный земельный участок возникло на основании отмененного решения суда. Также не приняли во внимание режим особо охраняемой природной территории.
Кроме того, владелец «Сафари-парка» построил на территории парка восемь капитальных здание. В связи с этим также идут судебные разбирательства.
Какие еще нарушения находили в «Сафари-парке»? В феврале 2019 года на сайте change.org появилась петиция, призывающая закрыть его из-за плохих условий содержания животных. После этого зоопарк начала проверять прокуратура. Выяснилось, что лев и краснокнижные орлы живут без документов. Позже льва пересадили в нормальный вольер. В июне прокуратура и ветеринары провели еще одну проверку, но нарушений не нашли.
Зачем мэрия хочет вернуть землю? Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в августе 2017 года заявил, что к парку «Солнечный остров» планируют присоединить 200 гектаров территории Большого острова — тоже окруженного озером Старая Кубань. Через год власти города сообщили, что на территории парка сосредоточено немало проблем: много участков находятся в частной собственности или в аренде.
Сейчас мэрия пытается вернуть в муниципальную собственность все территории, которые выбыли из собственности города. По словам Нарижного, это делается для того, чтобы использовать земли в интересах жителей — для обустройства зеленых зон, создания спортивных площадок, расширения или строительства новых соцобъектов. В парках, в частности, территории хотят использовать в рекреационных целях.
Что планируют сделать с участком, где находится зоопарк? Вице-мэр пояснил, что власти разрабатывают концепцию развития парка «Солнечный остров» вместе с Большим островом.
«Работа еще идет, но одно можно сказать точно — зоопарк в этой концепции есть, на том же месте. И мы не выступаем против него», — добавил Нарижный.
Что предпринимают городские власти? Администрация краевого центра требует пересмотреть ранее принятые судом решения. Судебные разбирательства продолжаются, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
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