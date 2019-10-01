Мэрия Краснодара: Землю под «Сафари-парком» продали в 340 раз дешевле ее стоимости
Мэр Краснодара Евгений Первышов 1 октября назвал стоимость выкупа земли под «Сафари-парком» в «Солнечном острове»
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в августе 2017 года заявил, что к «Солнечному острову» присоединят 200 га территории Большого острова — тоже окруженного озером Старая Кубань. Через год власти города сообщили, что на территории парка сосредоточено немало проблем: многие участки находятся в частной собственности или в аренде. В середине сентября этого года власти краевого центра заявили о намерении вернуть в муниципальную собственность землю под «Сафари-парком».
На брифинге 1 октября мэр Краснодара Евгений Первышов озвучил позицию мэрии в этом вопросе. Он заключил, что не против работы самого зоопарка, однако территория «Сафари-парка» все еще находится на земле общего пользования, а значит, так же подпадет под плановый анализ всей земельно-правовой документации в городе, как и другие спорные участки.
В 1988 году парк «Солнечный остров» признали особо охраняемой природной территорией. В 2011-м два человека получили право долевой собственности на участок на острове площадью 89,6 тыс. кв. метров. Позже суд отменил это решение, но к тому времени землю перепродали уже в третьи руки. Новым собственником оказался нынешний владелец «Сафари-парка».
В администрации Краснодара сделали инфографику, в которой попытались объяснить ситуацию вокруг «Сафари-парка». По данным мэрии, суд обязал владельца земли заплатить выкупную стоимость участка площадью 9 га — в 2011 году она составила 115,6 млн рублей. Однако на деле новый собственник перечислил только 338 тыс. рублей, это примерно 376 рублей за сотку.
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Первышов пообещал, что специалисты изучат действия чиновников администрации, допустивших передачу городской земли в частную собственность.
Он также напомнил, что власти города уже три года ведут борьбу с незаконными отчуждениями земли. На сайте мэрии есть интерактивная карта всех земельных участков, возвращенных городу. Каждый горожанин может принять участие в контроле за этими территориями, чтобы они снова не потеряли статус земель общественного пользования.
Деятельность «Сафари-парка» ранее вызывала вопросы у общественности в этом году. В феврале на сайте change.org появилась петиция с жалобами на плохое содержание животных в зоопарке. Прокуратура провела проверку и выяснила, что некоторые звери находятся там без документов. В июне прошла еще одна проверка, по итогам которой не было найдено нарушений.
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