Прокуратура после очередной проверки «Сафари-парка» в Краснодаре не выявила нарушений

После жалоб в соцсетях на условия содержания животных в «Сафари-парке» в Краснодаре прокуратура и ветеринары провели там проверку

3 мая паблики распространили пост с видео, снятом в зоопарке местной жительницей. Она заявила о том, что орангутанги содержатся в маленькой застекленной запотевшей «будке». На видео один из орангутангов пытается потрогать траву, высунув руки через деревянные рейки в нижней части строения.

4 мая прокуратура Краснодарского края сообщила, что прокуроры Карасунского округа совместно со специалистом краевого департамента ветеринарии провели проверку этой информации.

При проверке выяснилось, что орангутанги содержатся в помещении площадью около 200 кв. метров, высотой шесть метров, разделенном на три части. В вольере есть естественная вентиляция, а в помещении для отдыха животных установлена сплит-система (на момент проверки температура там составляла 21,6 °С). Животные питаются сбалансировано и клинически здоровы.

«Меры прокурорского реагирования при проверке не применялись, в связи с отсутствием нарушений», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре напомнили, что при проверках «Сафари-парка» в феврале и апреле был установлен ряд нарушений, на владельцев животных завели четыре дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение правил заготовки, хранения продуктов животноводства).

«Виновным лицам назначены наказания в виде штрафов. Нарушения устранены», — добавили в надзорном ведомстве.

Как писали Юга.ру, проверки «Сафари-парка» начались после того, как на сайте change.org появилась петиция, призывающая закрыть его из-за плохих условий содержания животных.