Прокуратура после очередной проверки «Сафари-парка» в Краснодаре не выявила нарушений

️ Это наш Сафари Парк, — пишет @alibi_alibi. — Будка, иначе сказать нельзя, куда помещены 2 очень крупных орангутанга. Помещение застеклено по периметру. Учитывая, какая сейчас жара, стекла запотели от духоты. Нижняя часть загона — деревянные рейки. На видео один из орангутангов пытается дотянуться до травинки. Жаль, что не видно его глаз, у меня сердце кровью обливалось.. Такая там была тоска, просто кошмар. Нет нормальных условий для животных, они сидят в этой стеклянной, душной коробке. #ПаркиКраснодара #СафариПарк #Краснодар #typodar #СолнечныйОстров