Прокуратура после очередной проверки «Сафари-парка» в Краснодаре не выявила нарушений
После жалоб в соцсетях на условия содержания животных в «Сафари-парке» в Краснодаре прокуратура и ветеринары провели там проверку
3 мая паблики распространили пост с видео, снятом в зоопарке местной жительницей. Она заявила о том, что орангутанги содержатся в маленькой застекленной запотевшей «будке». На видео один из орангутангов пытается потрогать траву, высунув руки через деревянные рейки в нижней части строения.
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��️ Это наш Сафари Парк, — пишет @alibi_alibi. — Будка, иначе сказать нельзя, куда помещены 2 очень крупных орангутанга. Помещение застеклено по периметру. Учитывая, какая сейчас жара, стекла запотели от духоты. Нижняя часть загона — деревянные рейки. На видео один из орангутангов пытается дотянуться до травинки. Жаль, что не видно его глаз, у меня сердце кровью обливалось.. Такая там была тоска, просто кошмар. Нет нормальных условий для животных, они сидят в этой стеклянной, душной коробке. #ПаркиКраснодара #СафариПарк #Краснодар #typodar #СолнечныйОстров
4 мая прокуратура Краснодарского края сообщила, что прокуроры Карасунского округа совместно со специалистом краевого департамента ветеринарии провели проверку этой информации.
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При проверке выяснилось, что орангутанги содержатся в помещении площадью около 200 кв. метров, высотой шесть метров, разделенном на три части. В вольере есть естественная вентиляция, а в помещении для отдыха животных установлена сплит-система (на момент проверки температура там составляла 21,6 °С). Животные питаются сбалансировано и клинически здоровы.
«Меры прокурорского реагирования при проверке не применялись, в связи с отсутствием нарушений», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре напомнили, что при проверках «Сафари-парка» в феврале и апреле был установлен ряд нарушений, на владельцев животных завели четыре дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение правил заготовки, хранения продуктов животноводства).
«Виновным лицам назначены наказания в виде штрафов. Нарушения устранены», — добавили в надзорном ведомстве.
Как писали Юга.ру, проверки «Сафари-парка» начались после того, как на сайте change.org появилась петиция, призывающая закрыть его из-за плохих условий содержания животных.
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