Прокуратура начала проверку краснодарского «Сафари-парка» после жалоб горожан

Краснодарцы требуют закрыть сафари-парк, где издеваются над животными. . Неравнодушные к мучениям братьев наших меньших жители Краснодара открыли в интернете сбор подписей над петицией с требованием закрыть сафари-парк в парке «Солнечный остров». . - В краснодарском сафари-парке много диких животных, но все они содержатся не в лучших условиях, - пишут авторы петиции. - Лев круглый год живет в тесной грязной клетке, в которой не убираются вообще, без выгула, весь худой и замучанный, часто кричит. Бегемот плавает в грязнючей воде. Некоторые животные лежат в клетках с гниющими ранами. Тигр и гиены также в клетках за стеклом, без какой-либо зелени, вокруг бетон. У белого тигра вода вся зеленая, цветет. . - В вольере с птицами одна птица была мертвая, отдельно тело и рядом голова, на полу кровь, а рядом бегают другие птицы. Запах от клеток ужасный! . - Люди говорят, что животных кормят просрочкой из гипермаркетов. Ветеринаров нет, никто не следит за здоровьем животных! Видно, что многие животные уже морально умерли и просто существуют, доживают свою жизнь в ужасных условиях. В книге отзывов очень много жалоб на грязь и плохое состояние и содержание животных. . - Животных нужно спасать из этого ада, пока они не погибли!!! Парк нужно закрыть, а животных распределить в другие подходящие парки с достойным содержанием!!! – вот, что предлагают краснодарские активисты. . Подписать петицию вы можете здесь: . http://chng.it/HJJ8y2Tc