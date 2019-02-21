Прокуратура начала проверку краснодарского «Сафари-парка» после жалоб горожан

Прокуратура 21 февраля начала проверку после жалоб краснодарцев на плохое содержание животных в зоопарке «Сафари-парк»

«Лев круглый год живет в тесной грязной клетке, в которой, видно, не убираются вообще, без выгула, весь худой и замучанный, часто кричит. Бегемоты в грязнючей воде плавают. Некоторые животные лежат с гниющими ранами. Тигр и гиены также в клетках за стеклом, без какой-либо зелени, вокруг бетон. У белого тигра вода вся зеленая, цветет. В вольере с птицами одна птица была мертвая, отдельно тело и рядом голова, на полу кровь, а рядом бегают другие птицы», — написано в документе.