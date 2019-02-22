Животные и птицы краснодарского «Сафари-парка» в феврале

Посетители неоднократно писали в соцсетях о ненадлежащих условиях содержания животных, на сайте change.org даже появилась петиция, призывающая закрыть зоопарк.

Фотокорреспондент Юга.ру сходила в «Сафари-парк» и посмотрела, как живут его обитатели на самом деле. Льва и бегемота там сейчас нет, подойти близко к их помещениям нельзя. В зоопарке ведутся работы, часть загонов пустые.