Животные и птицы краснодарского «Сафари-парка» в феврале
21 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведется проверка соблюдения требований ветеринарно-санитарного законодательства в отношении краснодарского «Сафари-парка».
Посетители неоднократно писали в соцсетях о ненадлежащих условиях содержания животных, на сайте change.org даже появилась петиция, призывающая закрыть зоопарк.
Фотокорреспондент Юга.ру сходила в «Сафари-парк» и посмотрела, как живут его обитатели на самом деле. Льва и бегемота там сейчас нет, подойти близко к их помещениям нельзя. В зоопарке ведутся работы, часть загонов пустые.
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