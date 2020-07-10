В Чечне двум женщинам пришлось удалить молочные железы из-за введенного внутрь вазелина

Чечня

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В Чечне в июле осудили женщину, которая сделала женщинам инъекции вазелина в грудь

В Грозном местная жительница Роза Душаева в 2013 году ввела двум женщинам вазелиновое масло в грудь, после чего им пришлось удались молочные железы.

Ленинский районный суд Грозного признал женщину виновной в совершении двух преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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После достижения ее ребенком 14-летнего возраста, женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чечни 7 июля.

Пластический хирург Казбек Кудзаев рассказал телеканалу «360», что к нему часто обращаются женщины после подобных уколов. Он объяснил, что ему приходится полностью убирать грудь, а потом делать реконструкцию. По его словам, «это даже сложнее, чем рак молочной железы», потому что извлечь вазелиновое масло практически невозможно.

Другой пластический хирург, Андрей Искорнев, объяснил, что к этой процедуре прибегают из-за ее дешевизны, так как один укол специальной формулы гиалуроновой кислоты для придания объема молочной железе стоит 15 тыс. рублей.

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Для увеличения одной груди потребуется сделать пять таких уколов, то есть потратить 75 тыс. рублей. Соответственно, увеличение двух молочных желез будет стоить около 150 тыс. рублей.

Искорнев обратил внимание также на то, что в провинции распространено подделывание медицинских документов.

Юга.ру писали о подобной истории, которая случилась в Краснодарском крае. Женщина Антонина Горбунова, более известная под псевдонимом Алена Верди, провела ряд пластических операций в краевой столице, не имея медицинского образования.

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Так, например, в марте 2015-го Алена Верди предложила краснодарке круговую блефоропластику взамен на наращивание волос. Хирургическое вмешательство привело к асимметрии глазных щелей, рубцов в области век, ретракции и выворота нижних век. Позже Верди также провела ряд операций в краснодарской клинике, причинив пациенткам тяжелый вред здоровью.

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15 июня появилась информация, что Алена Верди скончалась в больнице за несколько дней до судебного заседания по своему делу. Как сообщил 10 июля порталу Юга.ру адвокат одной из потерпевших, документы о смерти Верди до сих пор не были направлены в суд.

Правосудие Прокуратура Суд Хирургия

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