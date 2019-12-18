В России может появиться реестр пластических хирургов

Парламентарий Иван Сухарев предложил руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко создать на официальном сайте ведомства общедоступный реестр пластических хирургов, в котором по персональным данным врача можно проверить наличие у специалиста сертификата, дающего ему право проводить такого рода операции, сообщил 18 декабря RT.

По словам Сухарева, в России каждый год проводится свыше 150 тыс. пластических операций, которые приносят частным медицинским учреждениям огромные доходы.

«При этом в СМИ все чаще стали возникать случаи, когда российские граждане сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за пластических хирургов. В итоге многие из этих историй оборачиваются негативными последствиями: нанесением значительного вреда клиентам, а иногда, к сожалению, и летальными исходами», — цитирует обращение депутата к главе Росздравнадзора редакция RT.

Как писали Юга.ру, 19 ноября 2019 года краснодарский краевой суд обязал медицинский центр выплатить полмиллиона рублей пациентке за неудачную операцию. Напомним, Верди (настоящее имя — Антонина Горбунова), в 2017 году провела операцию по коррекции живота, после которой у пациентки на животе образовалось доброкачественное образование с некрозом. По данным следкома, Верди навредила еще нескольким пациентам. Ее задержали при попытке покинуть Краснодарский край в апреле 2019 года. Выяснилось, что Верди не имеет образования в области хирургии.