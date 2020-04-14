Следствие объяснило, за что в итоге будут судить хирурга Алену Верди

Дело пластического хирурга Алены Верди в апреле направили в суд. В следкоме и прокуратуре Кубани рассказали, в чем именно ее обвинили

Что сделала Верди? По данным следствия, с марта 2015 по октябрь 2017 года несколько жительниц Кубани обратились к хирургу с просьбой провести операции по абдоминопластике (коррекция живота), блефо- и риносептопластике (коррекция век и носа), эндоскопической подтяжке и другим видам пластики. Врач оперировала в частной медклинике, у себя дома и в арендованном помещении. Например, в марте 2015-го Алена Верди предложила местной жительнице круговую блефоропластику взамен на наращивание волос. Женщина согласилась и 23 марта того же года в арендованном помещении в цокольном этаже жилого дома на улице 40-летия Победы провела операцию. По данным следственного комитета, у Верди не было соответствующего медицинского образования, поэтому ее хирургическое вмешательство привело к асимметрии глазных щелей, рубцов в области век, ретракции и выворота нижних век, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью женщины.

С 23 декабря 2016 года по 3 октября 2017 Верди работала в ООО «МХЦ «Эстетик-Мед» в Краснодаре в проезде Олега Кошевого, 155. Там она провела шесть операций, в том числе по удалению жировых комков Биша на лице, липосакцию и абдоминопластику живота, мастопексию молочных желез, риносептопластику носа, лифтинг лица, причинив потерпевшим тяжкий вред здоровью. В итоге у одной из потерпевших произошла ассиметрия мягких тканей правой половины лица и молочных желез. Кроме того, при проведении липосакции живота Верди в послеоперационном периоде не удалила дренаж, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что пациентки, которым в апреле и октябре провели операции по абдоминопластике, также получили тяжкий вред здоровью. Одна женщина утратила трудоспособность из-за ограничения активных движений в грудном и поясничном отделах позвоночника, а у второй развились осложнения в виде серомы и некроза мягких тканей брюшной стенки. Кроме того, из-за допущенных хирургом дефектов у двух потерпевших развилось психическое расстройство в виде депрессивной реакции.

Как шло следствие? Дома у Верди после задержания 5 апреля 2019 года провели обыск, во время которого нашли и изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты для анестезии. По данным следствия, Верди во время расследования предоставила фиктивные документы о наличии у нее якобы медицинского образования. В трех высших учебных заведениях следователь узнал, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии. Потерпевшим провели судебно-медицинские экспертизы. Согласно документам, хирург причинила им тяжкий вред здоровью. Кроме того, полученные пациентами внешние изменения — обезображивание лица — являются неизгладимыми, так как не исчезнут самостоятельно без хирургического лечения.