Умерла краснодарский хирург Алена Верди
Краснодарский пластический хирург Алена Верди 15 июня скончалась в больнице
Напомним, в конце мая хирург Алена Верди нарушила домашний арест, отправившись на прием к косметологу. После посещения салона красоты женщине стало плохо, 30 мая ее доставили в краснодарскую больницу. Как сообщали СМИ со ссылками на источники в оперативных службах, Верди впала в кому. По данным некоторых источников, ее подключили к ИВЛ.
Из-за состояния здоровья Верди первое судебное заседение по ее делу, запланированное на 4 июня в Ленинском районном суде Краснодара, перенесли на 18 июня.
Как установило следствие, Алена Верди (настоящее имя — Антонина Горбунова) смогла трудоустроиться с краснодарские клиники пластической хирургии, предъявив фальшивые дипломы о высшем образовании. С марта 2015-го по октябрь 2017 года женщина провела ряд хирургических операций, причинив пациенткам тяжкий вред здоровью.
Верди обвинили в семи эпизодах по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью).
15 июня «Комсомольская правда — Кубань» сообщила со ссылкой на адвоката пострадавшей пациентки Андрея Тарана, что хирург скончалась в больнице.
Его подзащитная Анастасия сообщила об этом также телеканалу «360».
«Не приходя в себя, умерла в пять утра. Мне сообщил человек, который в больнице работает», — сказала девушка.
Портал Юга.ру связался с Тараном, чтобы получить подтверждение этой информации.
«Это слухи. Официального документа, который бы подтверждал это, у меня нет. Да, поступила информация, что Алена Верди скончалась, но насколько это достоверно, мы пока не знаем, потому что официально судом в адрес сторон никакая информация не поступала», — заявил Андрей Таран.
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Он добавил, что точно ситуация прояснится 18 июня, когда будет судебное заседание.
Портал Юга.ру попытался связаться с юристом Давидом Иадзе, который ранее был адвокатом Алены Верди. Тот, однако, сообщил, что уже несколько месяцев не занимается этим делом.
Как прояснил ситуацию Андрей Таран, с недавнего времени Верди отказалась от защиты адвоката Иадзе, с которым у нее было заключено соглашение, и попросила предоставить ей адвоката по назначению. Работа такого защитника оплачивается за счет государства.
О смерти Алены Верди также сообщила в сторис в своем инстаграме ее подруга Юлия Синицкая, руководитель центра депиляции и коуч. От комментариев порталу Юга.ру Синицкая отказалась. В инстаграме она опубликовала пост, касающийся смерти Верди.
«Тебя больше нет и с тобой ушла большая часть меня. Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали […]. Тебе закрывали рот, угрожая СИЗО, ты ушла молча», — написала женщина.
Она пообещала, что опубликует переписки «где якобы "жертвы" говорят, для чего тебя оговаривали, где органы власти говорят, почему "так надо"».
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Тебя больше нет, и с тобой ушла большая часть меня. Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали. Так устроено наше общество, если СМИ , если первый канал- значит правда. Легче клевать, чем услышать. Тебе закрывали рот угрожая СИЗО, ты ушла молча... Я скажу за тебя, и каждый здравомыслящий человек для себя решит всё сам. Пусть все увидят переписки, где якобы «жертвы» говорят для чего тебя оговаривали, где органы власти говорят почему «ТАК НАДО».......... Спи спокойно, моя родная, а я буду учиться жить без тебя... . . . . . . #аленавердиумерла