Умерла краснодарский хирург Алена Верди

Краснодарский пластический хирург Алена Верди 15 июня скончалась в больнице

Напомним, в конце мая хирург Алена Верди нарушила домашний арест, отправившись на прием к косметологу. После посещения салона красоты женщине стало плохо, 30 мая ее доставили в краснодарскую больницу. Как сообщали СМИ со ссылками на источники в оперативных службах, Верди впала в кому. По данным некоторых источников, ее подключили к ИВЛ. Из-за состояния здоровья Верди первое судебное заседение по ее делу, запланированное на 4 июня в Ленинском районном суде Краснодара, перенесли на 18 июня.

Как установило следствие, Алена Верди (настоящее имя — Антонина Горбунова) смогла трудоустроиться с краснодарские клиники пластической хирургии, предъявив фальшивые дипломы о высшем образовании. С марта 2015-го по октябрь 2017 года женщина провела ряд хирургических операций, причинив пациенткам тяжкий вред здоровью. Верди обвинили в семи эпизодах по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью).

15 июня «Комсомольская правда — Кубань» сообщила со ссылкой на адвоката пострадавшей пациентки Андрея Тарана, что хирург скончалась в больнице.

Его подзащитная Анастасия сообщила об этом также телеканалу «360». «Не приходя в себя, умерла в пять утра. Мне сообщил человек, который в больнице работает», — сказала девушка.

Портал Юга.ру связался с Тараном, чтобы получить подтверждение этой информации. «Это слухи. Официального документа, который бы подтверждал это, у меня нет. Да, поступила информация, что Алена Верди скончалась, но насколько это достоверно, мы пока не знаем, потому что официально судом в адрес сторон никакая информация не поступала», — заявил Андрей Таран.

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Он добавил, что точно ситуация прояснится 18 июня, когда будет судебное заседание. Портал Юга.ру попытался связаться с юристом Давидом Иадзе, который ранее был адвокатом Алены Верди. Тот, однако, сообщил, что уже несколько месяцев не занимается этим делом.

Как прояснил ситуацию Андрей Таран, с недавнего времени Верди отказалась от защиты адвоката Иадзе, с которым у нее было заключено соглашение, и попросила предоставить ей адвоката по назначению. Работа такого защитника оплачивается за счет государства.