СК нашел еще одну жертву краснодарского хирурга Алены Верди

В марте Следственный комитет рассказал о том, что в деле краснодарского хирурга Алены Верди появился новый эпизод

В ведомстве сообщили, что следствие продолжает расследование уголовного дела в отношении 37-летнего хирурга, обвиняемой в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пять из них повлекли причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), еще два — нетяжкий вред (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

4 марта следком Кубани рассказал о новом эпизоде, который произошел в марте 2015 года. Тогда Верди предложила местной жительнице провести круговую блефаропластику [изменение разреза глаз — Юга.ру] с одномоментной лабиопластикой [изменение формы половых губ — Юга.ру]. Взамен на эти услуги пациентка должна была нарастить хирургу волосы.

Женщина согласилась на условия. 23 марта 2015 года ей провели пластические операции в арендованном помещении в цокольном этаже жилого дома на улице 40-летия Победы.

«В связи с отсутствием у фигурантки соответствующего медицинского образования, ее действия привели к возникновению у пациентки асимметрии глазных щелей, рубцовых изменений в области век, ретракции и выворота нижних век, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью пациентки», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.