СК нашел еще одну жертву краснодарского хирурга Алены Верди
В марте Следственный комитет рассказал о том, что в деле краснодарского хирурга Алены Верди появился новый эпизод
В ведомстве сообщили, что следствие продолжает расследование уголовного дела в отношении 37-летнего хирурга, обвиняемой в семи эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пять из них повлекли причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), еще два — нетяжкий вред (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
4 марта следком Кубани рассказал о новом эпизоде, который произошел в марте 2015 года. Тогда Верди предложила местной жительнице провести круговую блефаропластику [изменение разреза глаз — Юга.ру] с одномоментной лабиопластикой [изменение формы половых губ — Юга.ру]. Взамен на эти услуги пациентка должна была нарастить хирургу волосы.
Женщина согласилась на условия. 23 марта 2015 года ей провели пластические операции в арендованном помещении в цокольном этаже жилого дома на улице 40-летия Победы.
«В связи с отсутствием у фигурантки соответствующего медицинского образования, ее действия привели к возникновению у пациентки асимметрии глазных щелей, рубцовых изменений в области век, ретракции и выворота нижних век, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью пациентки», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
В связи с появлением восьмого эпизода хирургу предъявили новое обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Фигурантку дела отправили под домашний арест.
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Еще в апреле 2019 года СМИ было известно, что Верди вменяют только один случай оказания услуг ненадлежащего качества. Тогда в результате коррекции живота у пациентки образовалась фибролипома с участками асептического некроза. Вместе с тем, следственные органы уточняли, что пострадавших от действий женщины было больше.
3 февраля 2020 года адвокат Верди Давид Иадзе сообщил, что его подзащитную освободили из СИЗО на основании заключения экспертиз, в которых говорилось, что здоровью потерпевших был причинен нетяжкий вред. Также он сказал, что следствие переквалифицировало статью обвинения — оказание услуги с причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ) на нетяжкую — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По его словам, уголовное дело в отношении Верди могут прекратить в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.