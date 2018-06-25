На Ставрополье расследуют дело по факту смерти женщины после пластической операции

Ставропольский край

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В Железноводске возбудили уголовное дело по факту смерти 44-летней женщины после пластической операции

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Установлено, что 24 февраля в Железноводской городской больнице местной жительнице сделали пластическую операцию. Однако после нее она впала в кому. Через два месяца женщина, не приходя в сознание, скончалась в федеральном научно-клиническом центре в Московской области.

Следствие установило, что пациентке вовремя не оказали надлежащим образом медицинские услуги. Сейчас устанавливают личности граждан, причастных к преступлению. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Медицина Следственный комитет Ставрополь
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