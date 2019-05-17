Три вуза подтвердили отсутствие диплома у краснодарки Алены Верди, работавшей пластическим хирургом

Следственный комитет рассказал, что дома у Верди провели обыски, во время которых изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты анестезирующего действия.

Кроме того, обвиняемая не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие у нее медицинского образования. В ходе расследования из трех высших учебных заведений были получены данные о том, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.