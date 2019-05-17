Три вуза подтвердили отсутствие диплома у краснодарки Алены Верди, работавшей пластическим хирургом
Следственный комитет 17 мая рассказал, что в Краснодаре продолжается расследование дела хирурга без образования Алены Верди
Следственный комитет рассказал, что дома у Верди провели обыски, во время которых изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, а также медицинские препараты анестезирующего действия.
Кроме того, обвиняемая не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие у нее медицинского образования. В ходе расследования из трех высших учебных заведений были получены данные о том, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В 2017 году Алена Верди, настоящее имя которой — Антонина Горбунова, провела операцию по коррекции живота, после которой у пациентки образовалась опухоль с участками некроза кости.
В начале апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело против 36-летней врача и 31-летнего генерального директора клиники по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя).
Верди задержали 5 апреля при попытке покинуть Краснодарский край. По данным СМИ, она хотела улететь в Израиль. Женщину арестовали на два месяца, а в конце апреля судья не удовлетворил ходатайство адвокатов и оставил Верди под стражей.
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