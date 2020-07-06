Кондратьев опять захотел построить дублер трассы Джубга — Сочи. Ранее проект оценивали в 1,6 трлн рублей
Власти Краснодарского края рассказали 6 июля о планах строительства новой дороги от Джубги до Сочи
Когда появилась идея построить дублер трассы между курортами? В 2006 году губернатор Краснодарского края Александр Ткачев обсуждал проект строительства трассы между Джубгой и Сочи с главой Росавтодора Олегом Белозеровым. Тогда строительство оценивалось в 500 млрд рублей, исполнить проект планировали в течение 10 лет. Однако в итоге идею посчитали непосильной для бюджета и отказались от нее. В 2015 году Ткачев снова говорил о возможности строительства нового путепровода.
Во сколько может обойтись строительство такой дороги в наше время? В августе 2018 года власти края, уже во главе в Вениамином Кондратьевым, снова заговорили о плане реконструкции дороги. Предполагалось, что новую четырехполосную трассу длиной 119,5 км построят в обход населенных пунктов — чтобы уменьшить риски на и так опасном горном участке. Стоимость строительства оценили сначала в 1,2 трлн рублей, затем — в 1,6 трлн рублей. Дорогу называли самой дорогой трассой в России, а Минтранс отмечал, что осуществить проект будет сложно и финансово, и технически.
В марте 2019 года Росавтодор сократил протяженность дороги до 80,5 км в проекте и снизил таким образом потенциальные расходы до 1 трлн рублей. При этом срок строительства продлили до 2037 года. Также в 2019 году вице-премьер России Максим Акимов уточнял, что «трасса не проект текущего цикла» и что в стране сейчас множество других наиболее важных инфраструктурных проектов.
Что предлагает руководство края в 2020 году? 6 июля 2020 года Вениамин Кондратьев сообщил в инстаграме, что правительство России включило новую трассу Джубга — Сочи в опорную сеть российских дорог [совокупность наиболее значимых и пользующихся спросом дорог, которые планируется развивать — Юга.ру]. В пресс-службе администрации региона добавили, что нынешний духполосный серпантин — это единственный маршрут, который соединяет Сочи с другими регионами России и что он перегружен в летний период.
По словам губернатора, Минтранс в ближайшее время приступит к структурированию проекта, по которому дублер длиной 119 км проляжет в обход населенных пунктов.
«Особенно это актуально для Туапсинского района — самого напряженного участка на существующей трассе», — заключил Кондратьев.