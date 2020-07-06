Кондратьев опять захотел построить дублер трассы Джубга — Сочи. Ранее проект оценивали в 1,6 трлн рублей

Когда появилась идея построить дублер трассы между курортами? В 2006 году губернатор Краснодарского края Александр Ткачев обсуждал проект строительства трассы между Джубгой и Сочи с главой Росавтодора Олегом Белозеровым. Тогда строительство оценивалось в 500 млрд рублей, исполнить проект планировали в течение 10 лет. Однако в итоге идею посчитали непосильной для бюджета и отказались от нее. В 2015 году Ткачев снова говорил о возможности строительства нового путепровода.

Во сколько может обойтись строительство такой дороги в наше время? В августе 2018 года власти края, уже во главе в Вениамином Кондратьевым, снова заговорили о плане реконструкции дороги. Предполагалось, что новую четырехполосную трассу длиной 119,5 км построят в обход населенных пунктов — чтобы уменьшить риски на и так опасном горном участке. Стоимость строительства оценили сначала в 1,2 трлн рублей, затем — в 1,6 трлн рублей. Дорогу называли самой дорогой трассой в России, а Минтранс отмечал, что осуществить проект будет сложно и финансово, и технически.