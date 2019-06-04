Скоростную дорогу Джубга — Сочи не построят к 2024 году

Вице-премьер России Максим Акимов в начале июня заявил, что скоростную трассу Джубга — Сочи не построят к 2024 году

В августе 2018 года стало известно о планах реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи. Росавтодор разработал концепцию, согласно которой на месте двухполосного горного серпантина могут построить четырехполосную скоростную трассу длинной в 119,5 км.

По словам вице-премьера России Максима Акимова, дорогу не построят к 2024 году потому что «трасса — не проект текущего цикла», а в стране сейчас множество других наиболее важных инфраструктурных проектов.

В марте в СМИ появилась информация, что генпродрядчиком самой дорогой дороги в России может стать «Мостотрест» миллиардера Аркадия Ротенберга. Акимов назвал компанию одной из лидеров в отрасли строительства. При этом он добавил, что риск технической зависимости от подрядчика мегапроектов всегда есть, потому что информационное моделирование в строительстве (BIM-технологии) стоит очень дорого, написали 4 июня «Ведомости».