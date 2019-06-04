Скоростную дорогу Джубга — Сочи не построят к 2024 году
Вице-премьер России Максим Акимов в начале июня заявил, что скоростную трассу Джубга — Сочи не построят к 2024 году
В августе 2018 года стало известно о планах реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи. Росавтодор разработал концепцию, согласно которой на месте двухполосного горного серпантина могут построить четырехполосную скоростную трассу длинной в 119,5 км.
По словам вице-премьера России Максима Акимова, дорогу не построят к 2024 году потому что «трасса — не проект текущего цикла», а в стране сейчас множество других наиболее важных инфраструктурных проектов.
В марте в СМИ появилась информация, что генпродрядчиком самой дорогой дороги в России может стать «Мостотрест» миллиардера Аркадия Ротенберга. Акимов назвал компанию одной из лидеров в отрасли строительства. При этом он добавил, что риск технической зависимости от подрядчика мегапроектов всегда есть, потому что информационное моделирование в строительстве (BIM-технологии) стоит очень дорого, написали 4 июня «Ведомости».
Как писали Юга.ру, в ценах 2017 года стоимость проекта Джубга — Сочи достигла 1,2 трлн рублей. Позже Минтранс назвал сумму в 1,6 трлн рублей. В ведомстве также заявили, что анализируют варианты более дешевой альтернативы планируемой трассы.
В марте Росавтодор все-таки изменил проект скоростной трассы в Сочи, сократив ее протяженность до 80,5 км и снизив стоимость до 1 трлн рублей. Срок строительства увеличили до 2037 года вместо 2024–2025 годов.
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