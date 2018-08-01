Кондратьев заявил, что дорога за 1,2 трлн рублей жизненно необходима региону

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 августа назвал жизненно необходимым проект реконструкции трассы Джубга — Сочи

«Это дорого, но для нашего курортного региона жизненно необходимо. Прибрежные территории давно заслуживают такую трассу», — рассказал Кондратьев «РБК Краснодар».

Он добавил, что строительство дороги очень важно для Краснодарского края. Такой вопрос неоднократно поднимался на федеральном уровне, сейчас инициатива детально рассматривается.

Как сообщали Юга.ру, 1 августа стало известно о возможной реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи. На месте двухполосного горного серпантина хотят построить четырехполосную скоростную трассу длинной примерно в 119,5 км. По предварительным подсчетам, стоимость проекта достигает 1,2 трлн рублей в ценах 2017 года.