Минтранс: На новую дорогу к Сочи нужно еще больше денег — 1,6 трлн рублей

Министерство транспорта России рассказало, что на проект реконструкции трассы Джубга — Сочи понадобится 1,6 трлн рублей

Осуществить проект сложно финансово и технически, сообщает пресс-служба Минтранса. По предварительным данным, строительство трассы обойдется не менее чем в 1,6 трлн рублей.

Реализация проекта осложнит жизнь на курортах Краснодарского края, пояснили в Минтрансе. Стройка затруднит движение вдоль побережья автомобилям, электричкам и поездам. Специалисты ведомства считают, что сейчас начинать строительство нецелесообразно.

Ранее Юга.ру писали, что на строительство дороги уйдет 1,2 трлн рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 августа назвал жизненно необходимым проект реконструкции трассы Джубга — Сочи. По его словам, строительство дороги очень важно для Краснодарского края.