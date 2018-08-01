Минтранс: На новую дорогу к Сочи нужно еще больше денег — 1,6 трлн рублей

Краснодарский край

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Министерство транспорта России рассказало, что на проект реконструкции трассы Джубга — Сочи понадобится 1,6 трлн рублей

Осуществить проект сложно финансово и технически, сообщает пресс-служба Минтранса. По предварительным данным, строительство трассы обойдется не менее чем в 1,6 трлн рублей.

Реализация проекта осложнит жизнь на курортах Краснодарского края, пояснили в Минтрансе. Стройка затруднит движение вдоль побережья автомобилям, электричкам и поездам. Специалисты ведомства считают, что сейчас начинать строительство нецелесообразно.

Ранее Юга.ру писали, что на строительство дороги уйдет 1,2 трлн рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 августа назвал жизненно необходимым проект реконструкции трассы Джубга — Сочи. По его словам, строительство дороги очень важно для Краснодарского края.

1 августа стало известно о возможной реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи. На месте двухполосного горного серпантина хотят построить четырехполосную скоростную трассу длиной примерно в 119,5 км. По предварительным подсчетам, стоимость проекта достигает 1,2 трлн рублей в ценах 2017 года.

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